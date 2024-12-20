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Построенный в России фрегат Tushil отправился из Калининграда в Индию

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Фото: ТАСС/Максим Постой
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Многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием Tushil («Щит») отправился 17 декабря из Калининграда в Индию. Соответствующая информация была опубликована 19 декабря на сайте минобороны Индии.

«INS Tushil, новейший многоцелевой фрегат ВМС Индии с управляемыми ракетами-невидимками, 17 декабря отправился из Калининграда (Россия) в Индию, что ознаменовало начало его первого оперативного развертывания», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фрегат пройдет через Балтийское и Северное моря, Атлантический и Индийский океаны, а также по пути проведет совместное патрулирование с флотами дружественных стран. Кроме того, будут организованы морские учения, в том числе в районах с высоким уровнем пиратства в регионе.

Отмечается, что учения и заходы в порты направлены на «укрепление морского сотрудничества Индии с прибрежными странами региона».

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Ранее, 9 декабря, ракетный фрегат Tushil передал ВМС Индии завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Янтарь». Церемония прошла в присутствии министра обороны страны Раджнатха Сингха. Отмечается, что калининградский завод использовал наработки и передовые технологии российского судостроения.

21 июня правительство России одобрило подписание соглашения между РФ и Индией о взаимной отправке войск, военных кораблей авиации на территории двух стран. Проект был предварительно проработан с индийской стороной. 23 августа делегация Минобороны РФ обсудила с индийскими коллегами в ходе официального визита в страну возможности расширения военно-морского сотрудничества двух стран.

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