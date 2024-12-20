Флот и ныне там: Индия сорвала многомиллиардный тендер на строительство подлодок

В Индии сорван многомиллиардный тендер на строительство шести субмарин для военно-морских сил страны. Причиной стали жалобы местных подрядчиков на несоблюдение условий со стороны немецких и испанских коллег. По их словам, это проявилось в ходе морских испытаний ключевых технологий создания подлодок в июне. В Нью-Дели планируют изучить каждую жалобу, таким образом, контракт приостановили на год, но вероятны и дальнейшие задержки. Подробности — в материале «Известий».

Вошли в шорт-лист

«Характер и время подачи жалоб вызывают вопросы о том, не пытаются ли подрядчики приостановить проект, опасаясь потерять прибыль», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, подчеркивая, что эти события произошли перед выбором победителя тендера.

Три года назад Нью-Дели объявил тендер на сумму в $6 млрд. Он предусматривал в рамках проекта Project 75 India при сотрудничестве с зарубежными партнерами строительство шести малозаметных дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Они должны быть оснащены крылатыми ракетами и воздухонезависимой энергетической установкой, которая позволяет суднам оставаться под водой до 20 суток.

Субмарина Type 214 производства немецкой ThyssenKrupp Marine Systems, попавшая в шорт-лист участников тендера Фото: US Navy

Изначально минобороны Индии включило в шорт-лист участников тендера немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, испанскую Navantia, французскую Naval Group, южнокорейскую Daewoo и Рособоронэкспорт.

Битва за тендер вступила в решающую фазу в конце октября 2024 года. Основная борьба развернулась между немецкой ThyssenKrupp Marine Systems, сотрудничающей с индийской судоверфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited и испанской Navantia. Визиты в страну один за другим нанесли канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес. В частности, они посетили и верфи.

Испанская субмарина класса S-80, участвующая в тендере, в порту Картахены Фото: commons.wikimedia.org

Однако министерство обороны Индии внезапно приостановило объявление победителя по меньшей мере на год и сформировало специальный комитет для изучения жалоб местных подрядчиков на то, что немецкие и испанские участники не соблюдают условия предоставления технологий строительства субмарин.

Как долго продлится расследование и продолжится ли после этого тендер, не известно.

Не оправдали ожиданий

Thе Economic Times со ссылкой на источники сообщает, что задержка объявления победителя стала серьезным ударом для программы правительства Индии по модернизации национальных ВМС «на фоне растущего усиления военно-морских сил Китая».

При этом ранее издание писало, что к победе в тендере наиболее близка ThyssenKrupp Marine Sistems.

Фото: Indian Navy

В настоящее время на вооружении ВМС Индии находятся свыше 130 кораблей и субмарин, а также 143 самолета и 130 вертолетов различного назначения. К 2035 году, как писала The Times of India, страна планирует нарастить численность подлодок и кораблей до 175.

Премьер-министр Нарендра Моди намеревается увеличить экспортные возможности государства, отказавшись от импортного вооружения в рамках реализации индийской национальной программы Make in India.

Фото: Indian Navy

Предполагалось, что проект, получивший название Project 75 India, должен быть осуществлен на индийской территории.

Частью обновленной политики в области оборонных закупок стал международный тендер на строительство подлодок. В соответствии с планом, иностранные компании должны сотрудничать с Индией — одним из крупнейших в мире импортеров оружия — и предоставлять ей технологии для производства военной техники.

Что думают эксперты

По мнению научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамника, с одной стороны, неудача западных конкурентов могла бы придать новый импульс российско-индийскому сотрудничеству в области модернизации индийских ВМС, учитывая готовность Москвы выполнять ключевое требование Нью-Дели о передаче технологий.

— Но, с другой стороны, конкретно в части строительства неатомных субмарин России нечего сейчас особо предложить Индии, нет современного серийного проекта, нет и оборудования, в первую очередь, воздухонезависимой энергетической установки и современных аккумуляторных батарей. Тендер значим для Индии, ее флоту нужно менять подводные лодки. Москва может и готова передавать технологии, но не везде их у нас достаточно, — пояснил эксперт.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в разговоре с «Известиями» отметил, что у индийцев сейчас нет хотя бы примерно равных соперников в регионе.

— Пакистанцы значительно слабее, китайское военное присутствие маленькое. Их превосходят только американцы, но с США у Индии нормальные отношения. Теоретически стране на будущее нужны подводные лодки, но сейчас для нее это особо не критично. Никаких стоящих перед Индией угроз сейчас нет, — пояснил эксперт.

Фото: Indian Navy

Он добавил, эта история о том, что в индийских тендерах довольно много игроков. Так, основной заинтересованной силой выступает флот, который хочет себе новые подводные лодки, причем, чтобы это были модные французские или немецкие субмарины. С другой стороны, есть министерство обороны, которое заинтересовано, чтобы в этом по максимуму участвовали местные компании.

По словам специалиста, минобороны Индии занимается преимущественно техническим обеспечением войск.

— По большому счету получается, что ведомство хочет вовлечь как можно больше местных подрядчиков, а военные хотят либо немецкую, либо французскую продукцию. Это вечная проблема, то же касается и индийских ВВС, — сообщил индолог.

Аналитик подчеркнул, что минобороны Индии отстаивает те модели и марки техники, которые могут производиться на индийских заводах. Это будет способствовать развитию отечественной индустрии и обогащению местного производителя, а военные хотят что-то новое, симпатичное.

— Это один из примеров такой борьбы, ничего срочного нет. Сложившуюся ситуацию нельзя назвать большим ударом по мощной индийской программе, страна не стоит на пороге войны. Всё определит то, как дальше будут развиваться события. Какую технику купят индийцы, зависит от разных лоббирующих групп, связанных с тем или иным производителем, — подытожил политолог.