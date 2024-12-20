СМИ сообщили о требовании властей Чада вывести войска Франции до 31 января
Власти Чада требуют от Франции вывести войска из страны до 31 января. Об этом 20 декабря сообщило радио RFI со ссылкой на источники, близкие к французскому и чадскому правительству.
По словам собеседника радио, Париж получил требование от Чада в четверг, 19 декабря. Как отметил высокопоставленный французский военный, исполнить его всего за семь недель практически невозможно. Переговоры по ситуации продолжаются.
«Мы пытаемся найти решение, которое устроило бы обе стороны», — отметил источник, близкий к правительству Чада.
Как указали французские источники, вывод техники уже ведется, а власти Чада видят для себя идеальным сценарием полное освобождение страны от французских войск до начала Рамадана в конце февраля.
Ранее, 11 декабря, в Главном штабе Вооруженных сил (ВС) Франции заявили о несоответствии ее присутствия в Чаде интересам обеих стран. Там указали, что вывод истребительского потенциала — самих самолетов, их экипажей и механиков — это только начальный шаг.
10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала выводить свои армейские подразделения из Чада. В тот день истребители Mirage вылетели из Нджамены в район базирования, который расположен на юге Франции. Париж пока не согласовал точные условия вывода войск.
28 ноября в МИД Чада заявили, что республика разрывает соглашение о своем оборонном партнерстве с Францией, подписанное в 2019 году. В заявлении министерства уточнялось, что Нджамена хочет полностью утвердить свой суверенитет и пересмотреть стратегические партнерства после 66 лет независимости.