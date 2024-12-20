Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Общество
На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов
Общество
Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад
Мир
В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ
Общество
Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году
Мир
В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ
Армия
Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР
Армия
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области
Армия
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Армия
Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области
Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Мир
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Происшествия
В районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2 поймали устойчивый сигнал маяка
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мир
Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ
Армия
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Мир
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

СМИ сообщили о требовании властей Чада вывести войска Франции до 31 января

RFI: власти Чада потребовали, чтобы Франция вывела свои войска до 31 января
0
Фото: AP Photo/Sunday Alamba
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Чада требуют от Франции вывести войска из страны до 31 января. Об этом 20 декабря сообщило радио RFI со ссылкой на источники, близкие к французскому и чадскому правительству.

По словам собеседника радио, Париж получил требование от Чада в четверг, 19 декабря. Как отметил высокопоставленный французский военный, исполнить его всего за семь недель практически невозможно. Переговоры по ситуации продолжаются.

«Мы пытаемся найти решение, которое устроило бы обе стороны», — отметил источник, близкий к правительству Чада.

Как указали французские источники, вывод техники уже ведется, а власти Чада видят для себя идеальным сценарием полное освобождение страны от французских войск до начала Рамадана в конце февраля.

Гости на будущее: Кения и Чад могут отменить визы для туристов из РФ
Чем привлекателен и опасен африканский континент

Ранее, 11 декабря, в Главном штабе Вооруженных сил (ВС) Франции заявили о несоответствии ее присутствия в Чаде интересам обеих стран. Там указали, что вывод истребительского потенциала — самих самолетов, их экипажей и механиков — это только начальный шаг.

10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала выводить свои армейские подразделения из Чада. В тот день истребители Mirage вылетели из Нджамены в район базирования, который расположен на юге Франции. Париж пока не согласовал точные условия вывода войск.

28 ноября в МИД Чада заявили, что республика разрывает соглашение о своем оборонном партнерстве с Францией, подписанное в 2019 году. В заявлении министерства уточнялось, что Нджамена хочет полностью утвердить свой суверенитет и пересмотреть стратегические партнерства после 66 лет независимости.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024