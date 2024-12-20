Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Переяслав Киевской области

На Украине в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области прогремели взрывы. Об этом 20 декабря сообщил украинский телеканал ТСН.

«Переяслав (Киев) — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не прокомментировали.

Накануне, 19 декабря, украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.