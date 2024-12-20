Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 19 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день также стало известно, что в Кривом Роге прогремели несколько взрывов на фоне воздушной тревоги.

Накануне, 18 декабря, украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы прогремели в Харькове. Также стало известно о взрывах в Киевской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.