Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв <...> Новая серия взрывов в Харькове, информируют наши корреспонденты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.
В Министерстве обороны России информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в тот же день региональная военная администрация сообщила о взрывах в Киевской области. Уточняется, что звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.