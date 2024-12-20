Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Общество
На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов
Общество
Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад
Мир
В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ
Общество
Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году
Мир
В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ
Армия
Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР
Армия
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области
Армия
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Армия
Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области
Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Мир
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Происшествия
В районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2 поймали устойчивый сигнал маяка
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мир
Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ
Армия
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Мир
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

В офисах музыкального издательства «Джем» и «Компании Топ7» прошли обыски

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Представители правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в офисах ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7». Об этом 20 декабря сообщил источник «Известий».

Оба юридических лица расположены по одному адресу и связаны с директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым.

По предварительным данным источника, полицейские искали вещдоки по делу о самоуправстве, связанном с составлением фиктивных документов, подтверждающих права на фонограммы группы «Руки вверх!». Сообщается, что оперативники застали на месте жену Черкасова Юлию Палийчук, на имя которой зарегистрировано ООО «Компания Топ7».

РАО или поздно: за «сиротские» произведения придется платить
Госдума приняла закон об использовании книг и мелодий с неизвестными авторами

Ранее, 11 декабря, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков написал обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда Ирины Подносовой с просьбой о содействии по делу о защите авторских прав на песни группы «Руки вверх!».

Жуков отметил, что ООО «Компания Топ7» заявляет, что является правообладателем аудиовизуальных произведений и других результатов интеллектуальной деятельности из репертуара группы «Руки вверх!», и требует заплатить ей как правообладателю денежные средства. По словам музыканта, Черкасов никогда не имел отношения к записям хитов группы. У него есть только «странный документ о передаче прав на фонограммы», подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым в 2006 году.

До этого, 7 июля, Жуков рассказывал «Известиям», что обратился в Арбитражный суд Москвы по поводу прав на несколько хитов «Руки вверх!». Тогда появилась информация о подаче искового заявления исполнителя к ООО «Издательство Джем». Жуков подчеркнул, что авторские права отобрать у него невозможно, поскольку он является автором композиций.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024