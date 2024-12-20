В офисах музыкального издательства «Джем» и «Компании Топ7» прошли обыски

Представители правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в офисах ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7». Об этом 20 декабря сообщил источник «Известий».

Оба юридических лица расположены по одному адресу и связаны с директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым.

По предварительным данным источника, полицейские искали вещдоки по делу о самоуправстве, связанном с составлением фиктивных документов, подтверждающих права на фонограммы группы «Руки вверх!». Сообщается, что оперативники застали на месте жену Черкасова Юлию Палийчук, на имя которой зарегистрировано ООО «Компания Топ7».

Ранее, 11 декабря, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков написал обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда Ирины Подносовой с просьбой о содействии по делу о защите авторских прав на песни группы «Руки вверх!».

Жуков отметил, что ООО «Компания Топ7» заявляет, что является правообладателем аудиовизуальных произведений и других результатов интеллектуальной деятельности из репертуара группы «Руки вверх!», и требует заплатить ей как правообладателю денежные средства. По словам музыканта, Черкасов никогда не имел отношения к записям хитов группы. У него есть только «странный документ о передаче прав на фонограммы», подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым в 2006 году.

До этого, 7 июля, Жуков рассказывал «Известиям», что обратился в Арбитражный суд Москвы по поводу прав на несколько хитов «Руки вверх!». Тогда появилась информация о подаче искового заявления исполнителя к ООО «Издательство Джем». Жуков подчеркнул, что авторские права отобрать у него невозможно, поскольку он является автором композиций.