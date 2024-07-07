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Певец Сергей Жуков решил оспорить в суде права на хиты «Руки Вверх!»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд Москвы по поводу прав на несколько хитов группы «Руки Вверх!». О ситуации с правами на композиции 7 июля музыкант рассказал «Известиям».

В картотеке суда появилась информация о подаче искового заявления исполнителя к ООО «Издательство Джем» от 1 июля. Однако подробностей там нет.

«Есть авторские, есть смежные, есть фонограммные права. Право – оно намного больше, чем просто слово, право на песню», — отметил Жуков.

Он подчеркнул, что авторские права отобрать у него невозможно, поскольку он является автором композиций. Певец добавил, что есть другие виды прав, о которых и идет разговор.

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29 марта Мосгорсуд подтвердил решение Симоновского районного суда Москвы, отказавшего лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы хитов коллектива, среди которых «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие.

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