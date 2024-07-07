Певец Сергей Жуков решил оспорить в суде права на хиты «Руки Вверх!»
Певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд Москвы по поводу прав на несколько хитов группы «Руки Вверх!». О ситуации с правами на композиции 7 июля музыкант рассказал «Известиям».
В картотеке суда появилась информация о подаче искового заявления исполнителя к ООО «Издательство Джем» от 1 июля. Однако подробностей там нет.
«Есть авторские, есть смежные, есть фонограммные права. Право – оно намного больше, чем просто слово, право на песню», — отметил Жуков.
Он подчеркнул, что авторские права отобрать у него невозможно, поскольку он является автором композиций. Певец добавил, что есть другие виды прав, о которых и идет разговор.
29 марта Мосгорсуд подтвердил решение Симоновского районного суда Москвы, отказавшего лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы хитов коллектива, среди которых «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие.