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Путин получил приглашение на инаугурацию Мадуро

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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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России поступило приглашение посетить церемонию инаугурации Николаса Мадуро. Она состоится 10 января 2025 года, сообщил «Известиям» директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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«10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне», — сказал дипломат.

В соответствии с установленной практикой приглашения на инаугурацию направляются от имени президента своим коллегам, то есть главам государств. При этом окончательное решение о том, кто именно представит Россию на этой церемонии, пока принято не было.

Предыдущая встреча президентов состоялась на саммите БРИКС в Казани. Также ранее в посольстве РФ в Каракасе «Известиям» рассказали, что госвизит Николаса Мадуро в Россию в 2025 году прорабатывается по дипломатическим каналам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вступление президента: Мадуро пригласил Путина на свою инаугурацию

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