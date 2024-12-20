Путин получил приглашение на инаугурацию Мадуро

России поступило приглашение посетить церемонию инаугурации Николаса Мадуро. Она состоится 10 января 2025 года, сообщил «Известиям» директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне», — сказал дипломат.

В соответствии с установленной практикой приглашения на инаугурацию направляются от имени президента своим коллегам, то есть главам государств. При этом окончательное решение о том, кто именно представит Россию на этой церемонии, пока принято не было.

Предыдущая встреча президентов состоялась на саммите БРИКС в Казани. Также ранее в посольстве РФ в Каракасе «Известиям» рассказали, что госвизит Николаса Мадуро в Россию в 2025 году прорабатывается по дипломатическим каналам.

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Вступление президента: Мадуро пригласил Путина на свою инаугурацию