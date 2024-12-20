Вступление президента: Мадуро пригласил Путина на свою инаугурацию

Российского президента Владимира Путина пригласили на церемонию инаугурации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которая состоится уже 10 января. Решение о том, кто именно отправится на мероприятие, пока не принято. Тем не менее РФ будет представлена на нем на достойном уровне. Об этом «Известиям» сообщил директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. Дипломат также отметил значимость контактов Москвы и Каракаса в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Чего ждать от дня инаугурации и в чем важность российско-венесуэльского сотрудничества — в эксклюзивном материале «Известий».

Россия получила приглашение на инаугурацию Мадуро

Российского президента пригласили на церемонию инаугурации Николаса Мадуро, которая состоится 10 января. Об этом «Известиям» рассказал директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.

— 10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне, — сказал «Известиям» Александр Щетинин.

Напомним, что в соответствии с установленной практикой приглашения на инаугурацию направляются от имени президента своим коллегам — то есть главам государств. Финальное решение о том, кто именно представит Россию на этой церемонии, пока принято не было.

Учитывая частоту контактов на разных уровнях и близость в позициях России и Венесуэлы, есть вероятность, что РФ станет первой страной для госвизита Николаса Мадуро после вступления в должность. Ранее российское посольство в Каракасе подтвердило «Известиям», что даты визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Что же касается самого дня инаугурации, то в экспертном сообществе видят высокий риск протестов 10 января. Дело в том, что оппозиция в латиноамериканской стране не настроена принимать результат голосования. Основная претензия противников власти — отказ ЦИК опубликовать протоколы по всем избирательным участкам, а также представить данные после подсчета 100% бюллетеней. Инаугурация Мадуро была назначена после обработки лишь 80% из них.

Своим победителем оппозиция называет Эдмундо Гонсалеса — именно он, по их подсчетам, опередил Мадуро на президентских выборах. Его выигрыш признали и некоторые западные страны, в том числе США. После подведения итогов голосования Гонсалес принял решение уехать в Испанию, где ему было предоставлено политическое убежище. Сейчас же он заявляет, что намерен вернуться в Каракас к 10 января и вступить в права президента, перед этим он собирается посетить Аргентину и Чили. Кроме того, как сообщают СМИ, Штаты начали вербовку венесуэльцев, проживающих в Эквадоре, для подготовки диверсий 10 января.

— Считаю, что США сделают всё, чтобы организовать беспорядки в Венесуэле в момент инаугурации Николаса Мадуро. Думаю, они извлекли урок из неудачной попытки государственного переворота 2019 года и в этот раз будут стараться действовать более жестко. Реальная причина будущих беспорядков будет заключаться в очередной попытке США завладеть самыми большими разведанными запасами нефти в мире. Ставка будет делаться на радикальные группировки, готовящиеся в Эквадоре и Колумбии, различного рода провокации, — говорит директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Тем не менее сместить власть даже с помощью таких методов вряд ли удастся. На стороне Мадуро — армия, которая хранит ему верность, и большинство населения Венесуэлы, поддерживающее его, уверен эксперт.

Отношения России и Венесуэлы

В октябре венесуэльский президент Николас Мадуро впервые с 2019 года посетил Россию и лично встретился с Владимиром Путиным во время казанского саммита БРИКС. Российский лидер тогда отметил рост двусторонней торговли, совместные проекты в области энергетики, фармацевтики, транспорта, мирного космоса и новых технологий. Владимир Путин тогда также подчеркнул необходимость наладить взаимосвязи в финансовой, банковской области с опорой на расчеты в национальных валютах.

Во время саммита БРИКС ожидалось, что Венесуэла присоединится к объединению в качестве страны-партнера, тем не менее этого не произошло. Как заявляет сам Николас Мадуро, причиной этого стало вето Бразилии. Выступая в эфире местного телеканала, венесуэльский лидер отметил, что МИД Бразилии, связанный якобы с США с 60-х годов прошлого века, «всегда совершал заговоры против Венесуэлы» и практически все сотрудники этого ведомства «поддерживают связь с Госдепартаментом США». К слову, Владимир Путин по итогам саммита подчеркнул, что позиции России и Бразилии в отношении членства Венесуэлы в БРИКС не совпадают.

— Октябрьская встреча президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани подтвердила прочность товарищеских отношений между нашими странами, близость подходов ко всему комплексу вопросов глобальной повестки дня, общность взглядов на то, как выстраивать многопрофильное взаимовыгодное сотрудничество в долгосрочной перспективе. Уверены, что предстоящие контакты позволят закрепить достигнутые договоренности, наметить предметные шаги по расширению связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, — сказал «Известиям» Александр Щетинин.

Важно отметить, что в ноябре 2024-го Россия и Венесуэла подписали дорожную карту сотрудничества в области геологии и недропользования по углеводородному сырью на период 2024–2026 годов.

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA тогда подписала несколько меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями: с «Росзарубежнефтью» — по обучению и техническим консультациям в области комплексной безопасности энергетического сектора, с «ТНГ-Групп» — в области предоставления сервисных услуг и технологий повышения нефтеотдачи на месторождениях сверхтяжелой нефти, с «РТ-Проектные технологии» — по вопросам промышленной безопасности в нефтяной промышленности, а также с Казанским федеральным университетом — по обучению и консультированию в области нефти, газа и нефтехимии.

— Как для России, так и для Венесуэлы важно сотрудничество в этой сфере. Россия получает доступ к крупным разведанным запасам нефти в мире, а Венесуэла — инвестиции в нефтегазовую отрасль, которая сейчас страдает от экономических санкций западного мира. Это взаимовыгодное партнерство позволит и России, и Венесуэле продолжить укреплять свой суверенитет, — считает Егор Лидовской.

Венесуэла входит в число стран — лидеров по запасам нефти. По данным на 2018 год республика имела 302,3 млрд баррелей топлива. В октябре этого года Венесуэла производила около 989 тыс. баррелей в сутки, что даже выше сентябрьских показателей в 943 тыс.

При этом страна находится под американскими санкциями, фактически запрещающими компаниям из США заключать контракты с PDVSA, и ситуация может еще больше ухудшиться с официальным приходом к власти Дональда Трампа. Ранее республиканец заявил, что Штаты не нуждаются в венесуэльских энергоресурсах, потому что у Вашингтона «их в 50 раз больше, чем у нее».

Не менее важно и сотрудничество России и Венесуэлы в военно-технической сфере. Москва готова в полном объеме удовлетворить потребности ВС республики в вооружении российского производства для обеспечения ее безопасности. Кроме того, в августе 2024 года учебный корабль Балтийского флота ВМФ РФ «Смольный» зашел в венесуэльский порт Ла-Гуайра в рамках проведения практики для более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.

И, пожалуй, главное в нынешних геополитических условиях: республика разделяет позицию России в отношении украинского кризиса. Ранее Николас Мадуро осудил решение США разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. Венесуэльский лидер тогда заявил, что Соединенные Штаты вступили в «фазу безумия и мести».