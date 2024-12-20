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Время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Протяженность трассы «Азовское кольцо», о которой рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря, составит 1427 км, в том числе четырехполосных участков — 707,1 км, трехполосных — 116 км, двухполосных — 603,9 км. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Дорога объединит такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар, Азов. В кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», связав при этом и Крымский мост.

Автомагистраль будет состоять в том числе и из уже строящихся и открытых участков дорог. По поручению президента РФ ведутся работы по увязке дороги М-4 «Дон» с бесшовным выходом к Крымскому мосту, добавили в аппарате Марата Хуснуллина.

В сентябре 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что закончить автомагистраль планируется до 2030 года, а на ее реализацию заложено до 600 млрд рублей.

«Большей частью магистраль пройдет в существующих створах дорог регионального значения, но будут и новые участки, а также обходы городов. Вопросы вызывают мостовые переходы через Дон и Кубань, если они потребуются, но это вполне решаемые технические задачи для дорожных строителей, имеющих за плечами опыт М12 и того же «Дона», — сказал «Известиям» эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

После завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог на маршруте вокруг Азовского моря время в пути сократится на пять часов, а пропускная способность увеличится в три раза, добавили в аппарате Марата Хуснуллина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Братство кольца: время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов

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