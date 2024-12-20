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Братство кольца: время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов

В России реализуют новый глобальный дорожный проект — какие города в него войдут и во сколько он обойдется
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для РФ. Как рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, протяженность кольца составит 1427 км, в том числе четырехполосных участков — 707,1 км, трехполосных — 116 км, двухполосных — 603,9 км. К 2030 году кольцо увеличит пропускную способность сети южных дорог в три раза, а время в пути на маршруте вокруг Азовского моря сократится на пять часов. О том, где пройдет трасса и во сколько она обойдется, — в материале «Известий».

Через какие города пройдет «Азовское кольцо»

Президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря подтвердил планы построить трассу вокруг Азовского моря. Она должна связать воедино новые регионы и разгрузить маршрут через Крымский мост.

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», — сказал глава государства.

М4
Фото: ТАСС/Эрик Романенко


По его словам, уже построен первый участок дороги длиной 40 км из Таганрога Ростовской области в Мариуполь.

Как рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, дорога вокруг Азовского моря объединит такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар, Азов. В кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», связав при этом и Крымский мост. Протяженность нового кольца составит 1427 км, в том числе четыре полосы — 707,1 км, три полосы — 116 км и две полосы — 603,9 км.

Оно будет состоять в том числе и из уже строящихся и открытых участков дорог. По поручению президента ведутся работы по увязке дороги М-4 «Дон» с бесшовным выходом к Крымскому мосту (открытие в 2024 году), добавили в аппарате Марата Хуснуллина.

В сентябре 2024-го вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что закончить автомагистраль планируется до 2030 года, а на ее реализацию заложено до 600 млрд рублей.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Большей частью магистраль пройдет в существующих створах дорог регионального значения, но будут и новые участки, а также обходы городов, — сказал «Известиям» эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. — Вопросы вызывают мостовые переходы через Дон и Кубань, если они потребуются, но это вполне решаемые технические задачи для дорожных строителей, имеющих за плечами опыт М-12 и того же «Дона».

Автодорога Р-280 «Новороссия» длиной более 400 км, проходящая вдоль побережья Азовского моря в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, будет расширена и получит съезды к морю. Часть трассы уже отремонтирована. После капитального ремонта открыт 27-километровый участок, пролегающий от Новоазовска до Мариуполя. Запланировано строительство обходов Мариуполя, Джанкоя, Гвардейского, отметили в аппарате вице-премьера.

В рамках развития «Азовского кольца» на территории новых регионов запланировано строительство автомобильной дороги Р-150 на участке обхода города Старобельска, а также формирование обхода Луганска (от Р-260 через Р-258 до Р-150). Окончание работ на «Азовском кольце» планируется до 2030 года с учетом возможности опережающего финансирования, отметили в аппарате.

«Известия» направили запросы в Минтранс и Росавтодор.

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«Азовское кольцо» — это не только трасса, но и инвестиционная ось для региона, — считает Илья Пономарев. — Россия не избалована береговой линией в южных широтах, и возникновение магистрали, дублирующей трассу «Дон» по восточному берегу Азовского моря, создаст предпосылки для рекреационного развития этих мест, сняв нагрузку с загруженного направления на Краснодар – Туапсе/Новороссийск – Сочи, с прямым выходом на Крымский мост.

Море
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

На севере дорога свяжет в единую агломерацию новые промышленные центры Мариуполя и Мелитополя, даст импульс развитию азовского берега Крыма, включит на полную мощность Чонгарский маршрут в Крым.

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По словам Ильи Пономарева, инженерно-геологические условия строительства «Азовского кольца» благоприятны. Там нет сложного рельефа и геологии, как на Кавказском побережье, отчего природные риски существенно ниже, чем в Сочи.

Строят магистрали теперь быстро, и «Азовское кольцо» вполне можно запустить за пять лет, — сказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Салават Агеев. — Промышленные мощности и специалисты в стране есть. Сейчас они задействованы на М-12, которую ведут до Екатеринбурга. По завершении трассы М-12 их перебросят на «Азовское кольцо».

— Кольцевая дорога вокруг внутреннего моря России увеличит доступность новых регионов, в том числе для грузовых перевозок. Автомагистраль придаст импульс развитию социально-экономического потенциала новых субъектов и будет способствовать повышению уровня жизни граждан. В целом кольцевая дорога повысит инвестиционную привлекательность на проходящих территориях, даст импульс жилищному строительству, развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, поспособствует увеличению турпотока, — отметили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Стройка
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

После завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог на маршруте вокруг Азовского моря время в пути сократится на пять часов, а пропускная способность увеличится в три раза, добавили там.

Дорога

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