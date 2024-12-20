Братство кольца: время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов

Президент Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для РФ . Как рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, протяженность кольца составит 1427 км, в том числе четырехполосных участков — 707,1 км, трехполосных — 116 км, двухполосных — 603,9 км. К 2030 году кольцо увеличит пропускную способность сети южных дорог в три раза, а время в пути на маршруте вокруг Азовского моря сократится на пять часов . О том, где пройдет трасса и во сколько она обойдется, — в материале «Известий».

Через какие города пройдет «Азовское кольцо»

Президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря подтвердил планы построить трассу вокруг Азовского моря. Она должна связать воедино новые регионы и разгрузить маршрут через Крымский мост .

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы» , — сказал глава государства.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко



По его словам, уже построен первый участок дороги длиной 40 км из Таганрога Ростовской области в Мариуполь .

Как рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, дорога вокруг Азовского моря объединит такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар, Азов . В кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», связав при этом и Крымский мост . Протяженность нового кольца составит 1427 км, в том числе четыре полосы — 707,1 км, три полосы — 116 км и две полосы — 603,9 км .

Оно будет состоять в том числе и из уже строящихся и открытых участков дорог. По поручению президента ведутся работы по увязке дороги М-4 «Дон» с бесшовным выходом к Крымскому мосту (открытие в 2024 году), добавили в аппарате Марата Хуснуллина.

В сентябре 2024-го вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что закончить автомагистраль планируется до 2030 года, а на ее реализацию заложено до 600 млрд рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Большей частью магистраль пройдет в существующих створах дорог регионального значения, но будут и новые участки, а также обходы городов , — сказал «Известиям» эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. — Вопросы вызывают мостовые переходы через Дон и Кубань, если они потребуются, но это вполне решаемые технические задачи для дорожных строителей, имеющих за плечами опыт М-12 и того же «Дона» .

Автодорога Р-280 «Новороссия» длиной более 400 км, проходящая вдоль побережья Азовского моря в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, будет расширена и получит съезды к морю. Часть трассы уже отремонтирована. После капитального ремонта открыт 27-километровый участок, пролегающий от Новоазовска до Мариуполя. Запланировано строительство обходов Мариуполя, Джанкоя, Гвардейского , отметили в аппарате вице-премьера.

В рамках развития «Азовского кольца» на территории новых регионов запланировано строительство автомобильной дороги Р-150 на участке обхода города Старобельска, а также формирование обхода Луганска (от Р-260 через Р-258 до Р-150). Окончание работ на «Азовском кольце» планируется до 2030 года с учетом возможности опережающего финансирования, отметили в аппарате .

«Известия» направили запросы в Минтранс и Росавтодор.

Насколько упростится логистика в Приазовье

— «Азовское кольцо» — это не только трасса, но и инвестиционная ось для региона , — считает Илья Пономарев. — Россия не избалована береговой линией в южных широтах, и возникновение магистрали, дублирующей трассу «Дон» по восточному берегу Азовского моря, создаст предпосылки для рекреационного развития этих мест, сняв нагрузку с загруженного направления на Краснодар – Туапсе/Новороссийск – Сочи, с прямым выходом на Крымский мост .

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

На севере д орога свяжет в единую агломерацию новые промышленные центры Мариуполя и Мелитополя, даст импульс развитию азовского берега Крыма, включит на полную мощность Чонгарский маршрут в Крым .

По словам Ильи Пономарева, инженерно-геологические условия строительства «Азовского кольца» благоприятны. Там нет сложного рельефа и геологии, как на Кавказском побережье , отчего природные риски существенно ниже, чем в Сочи.

— Строят магистрали теперь быстро, и «Азовское кольцо» вполне можно запустить за пять лет , — сказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Салават Агеев. — Промышленные мощности и специалисты в стране есть. Сейчас они задействованы на М-12, которую ведут до Екатеринбурга. По завершении трассы М-12 их перебросят на «Азовское кольцо» .

— Кольцевая дорога вокруг внутреннего моря России увеличит доступность новых регионов, в том числе для грузовых перевозок. Автомагистраль придаст импульс развитию социально-экономического потенциала новых субъектов и будет способствовать повышению уровня жизни граждан. В целом кольцевая дорога повысит инвестиционную привлекательность на проходящих территориях, даст импульс жилищному строительству, развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, поспособствует увеличению турпотока , — отметили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский