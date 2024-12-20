Доля рубля в расчетах за экспорт из РФ в Европу выросла до рекордных 65%
Доля платежей в рублях за экспорт в Европу превысила 65% в III квартале и достигла рекорда за время ведения статистики. Это следует из данных Центробанка («Известия» их проанализировали).
По итогам 2019 года доля платежей в рублях за экспорт в Европу была 19%. Однако в 2022 году после введения санкций против РФ президент Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в недружественные страны, чтобы отказаться от расчетов в долларах и евро.
Также в III квартале увеличилась доля рубля в расчетах за импорт — по всем регионам она приблизилась к 46%.
Активнее всего рубль в расчетах используется в торговле с Арменией, Белоруссией, Индией и странами Африки, подчеркнула руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии Антонина Левашенко. Кроме того, у нас хорошо развиваются взаимоотношения со странами БРИКС и ЕАЭС, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Динамика расчетов в рублях за экспорт и импорт говорит о том, что российская экономика постепенно становится более самостоятельной и уверенной, а рубль — востребованной валютой не только внутри страны, но и за ее пределами», — пояснила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина.
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Платежом прекрасен: доля рубля в расчетах за экспорт в Европу выросла до рекордных 65%