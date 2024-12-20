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Платежом прекрасен: доля рубля в расчетах за экспорт в Европу выросла до рекордных 65%

Займет ли нацвалюта значимое место в международной торговле и как такая динамика влияет на ее курс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доля платежей в российской валюте за экспорт в Европу превысила 65% в III квартале и достигла рекорда за всё время ведения статистики, следует из данных ЦБ («Известия» их проанализировали). Операции с рублем растут в торговле с другими регионами, а также при платежах за импорт. Ситуация резко поменялась в 2022 году, когда против российских банков ввели санкции, а РФ в ответ потребовала в рублях оплачивать энергоресурсы, поставляемые в недружественные государства. Всё это повышает значимость нацвалюты на мировой арене. Однако из-за того, что в Россию поступает меньше иностранных средств, курс рубля ослабевает и провоцирует раскручивание инфляции. Высокая ключевая ставка должна дополнительно оказать поддержку рублю.

Как меняется доля доллара, евро и рубля в расчетах РФ за экспорт

Доля рубля в расчетах Европы с РФ за российский экспорт по итогам III квартала 2024-го увеличилась до 65,3%, следует из данных Центробанка. Это максимум за весь период наблюдений — с 2019-го. В то же время уменьшается процент расчетов в валютах недружественных стран — до минимальных 27,9%. Оставшиеся 6,8% приходятся на другие денежные единицы.

За пять лет ситуация кардинально поменялась. По итогам 2019-го доля платежей в рублях за экспорт в Европу была всего 19%. Однако в 2022-м, после введения масштабных санкций против России, президент Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны ЕС и другие недружественные государства, чтобы отказаться от расчетов в токсичных валютах — долларах и евро.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас из-за санкций товарооборот с Европой в целом сокращается. Однако Россия продолжает поставлять туда энергоресурсы, которые теперь необходимо оплачивать рублями — именно этим объясняется такой высокий показатель по нацвалюте.

Расчеты за экспорт в рублях растут и в торговле с другими регионами, следует из данных регулятора. В частности, в III квартале в платежах из Африки на них пришлось 68%, а из Азии — 37%. По всем регионам доля нашей валюты в расчетах с РФ составила 41%, а в токсичных денежных единицах — 17% (остальное пришлось на нацвалюты других государств). «Известия» направили запрос в ЦБ.

Также в III квартале увеличилась доля рубля в расчетах за импорт — по всем регионам она приблизилась к 46%. При этом на прочие валюты приходится около 33% платежей, а на денежные единицы недружественных стран — 21%. То есть в наших деньгах иностранные партнеры не только платят за ту продукцию, которая нужна им, но и готовы получать деньги за свои товары — таким образом, рубль уже оказывается востребованным за рубежом.

Почему растут расчеты в рублях

Операции с рублем нарастают из-за санкций, которые затрудняют проведение трансакций в западных валютах с российскими финансовыми организациями, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Однако потребность в торговых отношениях с Россией сохраняется, поэтому все стороны ищут новые варианты взаимодействия.

Санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Активнее всего рубль в расчетах используется в торговле с Арменией, Белоруссией, Индией и странами Африки — именно эти государства сейчас основные торговые партнеры России, подчеркнула руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

Также у нас хорошо развиваются взаимоотношения со странами БРИКС и ЕАЭС, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также в нацвалюте государство торгует с Китаем и Турцией, отметила эксперт. Она допустила, что с учетом тенденций к дедолларизации все страны БРИКС в 2025–2026 годах перейдут на расчеты в своих национальных валютах, а со временем — в государственных цифровых валютах.

— Динамика расчетов в рублях за экспорт и импорт говорит о том, что российская экономика постепенно становится более самостоятельной и уверенной, а рубль — востребованной валютой не только внутри страны, но и за ее пределами. Многие российские компании теперь могут строить свою работу так, чтобы меньше зависеть от колебаний доллара или евро, — пояснила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина.

БРИКС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, пока значимость доллара не снизилась значительно, так как более 55% международных резервов центральных банков мира по-прежнему хранится в этой валюте, добавила Наталья Мильчакова. Роль евро тоже снижается — его доля в международных платежах через SWIFT колеблется в рамках 18–24%.

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Как расчеты в рублях сказываются на курсах валют

Чем меньше оплаты за экспорт в валюте, тем меньше иностранных денег поступает в страну, однако спрос на них уменьшается не так значительно, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Соответственно, тем менее стабильно будет чувствовать себя рубль в среднесрочной перспективе.

Правительство ранее ввело требование по обязательной продаже валютной выручки. Сейчас экспортеры должны перечислять в страну 60% доходов в инвалюте и конвертировать 25% из них.

Доллар
Фото: TASS/IMAGO/J.Souza

В ноябре нацвалюта пробила отметку в 100 руб./$. Как оценивали эксперты «Известий», это вносит вклад в общую инфляцию. Однако повышение ключевой, которое ожидается на заседании 20 декабря, должно сдержать не только рост цен, но и ослабление рубля — инструменты в нацвалюте становятся более привлекательными, что повышает спрос на рубль и снижает его на иностранные деньги.

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Влияние трансграничных операций в нацвалютах на курс рубля в целом будет меняться.

— Если экспортные расчеты идут в рублях, спрос на национальную валюту со стороны иностранных партнеров увеличивается. Это создает более устойчивый фундамент для курса рубля — чем активнее он используется в международных сделках, тем прочнее становится его позиция, — уверена Венера Шайдуллина из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Она подчеркнула: при этом для экономики важно, чтобы нацвалюта не просто была формальностью, а использовалась активно и широко. Тогда ее курс будет менее уязвим к внешним ударам.

Криптовалюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В 2025 году можно ожидать в целом как роста объемов экспорта, так и расширения его номенклатуры, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Доля рублевых расчетов может при этом не увеличиваться, но вклад экспорта в ВВП будет несоизмеримо больше.

Также Россия развивает и другие способы международных платежей. Сейчас деньги можно доставить, например, с помощью криптовалют — в ближайшее время планируется запустить экспериментально-правовой режим по трансграничным платежам с цифровыми валютами. Также РФ уже провела первые трансграничные сделки с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА), писали ранее «Известия».

Валюта

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