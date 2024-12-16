Ставки на поставки: Россия хочет войти в десятку крупнейших экспортеров АПК

Увеличение экспорта российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году до $55 млрд позволит РФ войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024–2025». Для достижения этой цели, по его словам, необходимо перестроить производственные и бизнес-процессы, а также повысить эффективность экспортной деятельности, в первую очередь увеличить продажу товаров с повышенной добавленной стоимостью. Насколько реальны эти планы и может ли им что-то помешать — в материале «Известий».

Разные направления

С момента реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» поставки продовольственных товаров за рубеж выросли более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года, в 2023 году они достигли $43,5 млрд. Сегодня отечественная продукция АПК экспортируется в 160 стран мира, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

«По тоннажу Россия является третьим поставщиком продовольствия в мире. В этом году объем на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наша страна занимает первое место по поставкам пшеницы, ячменя, гороха, масличного льна и мороженой рыбы, а также лидирующие позиции по зерновым и зернобобовым в целом, подсолнечному и рапсовому маслам», — отметили в министерстве.

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Это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, которые охватывают весь цикл производства и экспорта: от аналитических материалов по исследованию внешних рынков до продвижения продукции за рубежом. Плюс свой вклад вносит созданный по указу президента в 2020 году заграничный аппарат сельхозатташе.

Кроме того, Минсельхоз совместно с Российским экспортным центром проводит выездные деловые мероприятия и бизнес-миссии для предприятий АПК.

« Президент России поставил амбициозную задачу — увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в 1,5 раза к 2030 году относительно 2021 года », — напомнили в Минсельхозе.

В настоящее время разработан новый федеральный проект на период до 2030 года, он должен обеспечить рост производства, конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции на зарубежных рынках.

Прогнозы по урожаю

Цель по увеличению экспорта российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году до $55 млрд предполагает среднегодовой темп прироста в 3,44%, исходя из объема экспорта в 2023 году в $43,5 млрд , пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

— Эти темпы значительно ниже средних 14,3% за предыдущие семь лет (2016–2023 годы). Однако за первые 10 месяцев 2024 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму $35,2 млрд, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года ($36 млрд), — сказал он «Известиям». — Прогнозы по урожаю на следующий год указывают на его снижение, что может негативно сказаться на будущих экспортных поставках, поскольку зерновые культуры, в частности пшеница, являются основными товарами в структуре экспорта. Таким образом, необходимые темпы прироста в 3,44% в 2024–2025 годах могут быть не достигнуты.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В результате в последующие годы темпы прироста должны будут превышать 3,44%. Это потребует активных мер со стороны государства и бизнеса, а также значительного внимания к маркетингу и продвижению российской продукции на международных рынках.

— Вместе с тем увеличение экспорта российской продукции АПК к 2030 году до $55 млрд едва ли позволит России войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия . Это связано с тем, что страны, находящиеся в первой десятке, уже сейчас реализуют продукцию АПК на сумму более $55 млрд каждая. Более того, экспорт ведущих стран постоянно увеличивается. Учитывая текущие объемы экспорта и темпы роста других стран, шансы на вхождение в топ-10 остаются под вопросом, — заметил Антон Тренин.

Вложения в сферу

Правительство с особым пиететом относится к российскому АПК, заметил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. Для развития сектора была создана программа льготного кредитования сельхозпроизводителей.

— Только за 2024 год на субсидирование таких кредитов было выделено порядка 300 млрд рублей. Создан функционал страхования с государственной поддержкой. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется расширение дорожной сети в регионах, — сказал «Известиям» эксперт. — Россия в уходящем году заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя, и данная положительная динамика наблюдается не первый год. У страны сильный и перспективный аграрный потенциал, в который идет приток инвестиций.

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При этом начиная с 2025 года ожидается возвращение на рынок иностранных инвесторов в том числе из недружественных стран, которых привлекает растущий ВВП России, несмотря на введенные в отношении нас санкции , отметил он. Таким образом, прогнозы, озвученные Сергеем Левиным, не кажутся такими уж недостижимыми.

— Однако стоит учитывать, что АПК напрямую зависит от погодных условий. Если они неблагоприятные, то объем производства и, соответственно, экспорта может снижаться. При этом на рынке существует здоровая конкуренция, но она не защищена от демпинга. Санкционные процессы также могут снизить темпы роста российского аграрного сектора за счет введения эмбарго как на нашу продукцию, так и на необходимую нам сельхозтехнику и комплектующие. Мы должны понимать, что любой благоприятный прогноз — это возможность и цель для государства, но не 100%-ная гарантия, — подчеркнул Владимир Прохоров.

Изменение показателей

В последнем доступном рейтинге экспортеров продовольствия за 2022 год на 10-м месте стоит Индонезия с экспортом на уровне $55,2 млрд, напомнила «Известиям» директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Россия занимала 17-е место с долей чуть более 2% — $41, 6 млрд. Но страны развиваются, поэтому всё не так очевидно. Например, рост экспорта в РФ в 2022-м относительно 2020 года составил 36% по стоимости, что можно считать успехом, а в Индии, которая была на 11-м месте, — 43%, — заявила эксперт. — Главное — не место в рейтинге, а то, что сельское хозяйство России выполнило свою роль в части повышения самообеспеченности продовольствием. Важно, чтобы продукция была доступна и были выполнены ориентиры Доктрины по потреблению для полноценного питания. Чтобы сельское хозяйство велось методами, не нарушающими требования окружающей среды, а у сельских жителей, которые заняты в сельском хозяйстве, росли доходы.

Оптимизация процессов

Сейчас в аграрном комплексе наблюдается положительная динамика, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Вместе с уже существующим ростом виден высокий спрос на продукцию от дружественных стран. По мнению собеседника, важно оптимизировать внутренние механизмы, обеспечив поддержку предпринимателей. Роль инфраструктуры здесь также играет значительную роль.

— Особенно стоит отметить важность повышения продаж с добавленной стоимостью, — добавил эксперт. — Это требует роста производственных мощностей внутри страны, что, в свою очередь, приведет к увеличению объемов экспорта.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Несмотря на позитивные тенденции, в аграрном секторе существуют и трудности, отметил Леер. Например, отечественное семеноводство развивалось слабо до введения санкций, и большая часть семян поступала из-за рубежа. Лидирующие позиции транснациональных компаний объясняются высокими затратами на научные исследования и обучение специалистов.

— Однако семеноводческие предприятия начинают активно развиваться, и уже в этом году мы переходим на отечественные семена — на некоторых позициях доля российских семян составляет 40–50%. Это важный шаг вперед, и в ближайшие 5–7 лет этот процесс продолжится. Время покажет, как это отразится на урожайности.

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Импортозамещение в сельском хозяйстве — это сложный процесс, охватывающий все ключевые области: семеноводство, птицеводство и другие, подчеркнул он.

— Порой трудности возникают не только в сфере экспорта, но и в масштабах стран. Если мы сможем предложить более конкурентоспособные цены на продукцию, например свинину, и обеспечить стабильные объемы поставок, то это откроет новые перспективы, — заключил Артур Леер.