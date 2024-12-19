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Политики США призвали выдвинуть Илона Маска спикером конгресса

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Фото: Global Look Press/Grzegorz Wajda
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Ряд американских законодателей-республиканцев высказался за выдвижение предпринимателя Илона Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей конгресса США. Об этом 19 декабря сообщил сенатор Рэнд Пол.

«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом конгресса. Ничто не расстроит [бюрократическое] болото больше, чем избрание Илона Маска», — написал Пол на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, кандидатуру Маска, оставив комментарий под постом Пола, поддержала конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. По ее мнению, такое решение может быть способом расколоть политический истеблишмент Соединенных Штатов.

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Накануне Илон Маск заявил, что законопроект о временном бюджете США является преступлением. По его мнению, все члены палаты представителей, которые проголосуют за этот законопроект должны быть отстранены от своих должностей.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в его администрации новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

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