Политики США призвали выдвинуть Илона Маска спикером конгресса
Ряд американских законодателей-республиканцев высказался за выдвижение предпринимателя Илона Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей конгресса США. Об этом 19 декабря сообщил сенатор Рэнд Пол.
«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом конгресса. Ничто не расстроит [бюрократическое] болото больше, чем избрание Илона Маска», — написал Пол на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, кандидатуру Маска, оставив комментарий под постом Пола, поддержала конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. По ее мнению, такое решение может быть способом расколоть политический истеблишмент Соединенных Штатов.
Накануне Илон Маск заявил, что законопроект о временном бюджете США является преступлением. По его мнению, все члены палаты представителей, которые проголосуют за этот законопроект должны быть отстранены от своих должностей.
В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в его администрации новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.