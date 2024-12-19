Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 19 декабря, провели телефонный разговор, в котором обсудили пути решения конфликта на Украине.

«Сегодня канцлер Олаф Шольц снова поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание в обсуждении было уделено проблемам политики безопасности в Европе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

Западные лидеры согласились, что конфликт продолжается слишком долго и важно скорее найти путь к его справедливому и устойчивому урегулированию.

Ранее, 17 декабря, американский политолог Фрэнсис Фукуяма предположил, что Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине, но за счет интересов Киева. Так, украинцы якобы согласятся уступить часть своей территории в обмен на членство в НАТО.

В тот же день Трамп заявил, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева после «первой встречи с лидерами России и Украины». 17 декабря он также сообщил, что усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

13 декабря спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского конфликта, автором которого является будущий спецпосланник Трампа. По его мнению, необходимо прекратить политическую изоляцию РФ, оказание давления на Москву и Киев, а также начать стимулировать мирное урегулирование более активно. Келлог предложил сохранение освобожденных территорий Россией, ослабление санкций и нормализацию отношений с США.

29 ноября в Службе внешней разведки указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Запад может планировать использовать это для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.