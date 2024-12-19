Строительство третьего въезда в Королев начнется в 2025 году
В первой половине 2025 года начнется строительство третьего въезда в подмосковный Королев, о котором просил журналист Дмитрий Маслак во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей Королева. Наша задача — выйти на стройку в первом полугодии следующего года», — написал он в Telegram-канале.
Воробьев отметил, что данное решение поможет разгрузить дорожное движение в городе.
Ранее в этот день Путин в рамках «Итогов года» пообещал, что обсудит с ответственными лицами вопрос строительства третьего въезда в город Королев в Московской области, без которого в городе возникают большие пробки.
«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.