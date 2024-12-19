Путин пообещал рассмотреть вопрос строительства третьего въезда в Королев

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе «Итогов года» пообещал, что обсудит с ответственными лицами вопрос строительства третьего въезда в город Королев в Московской области, без которого в наукограде возникают большие пробки.

Задавший вопрос корреспондент рассказал, что Королеву нужна эстакада и третий въезд, потому что без него люди порой стоят в пробках более трех часов.

«Королев как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания, обязательно с коллегами поговорю: и в области Московской, и с теми, кто занимается авиацией и космосом, там есть разные планы», — ответил Путин.

Он рассказал, что вопрос о строительстве третьего въезда в Королев ранее уже обсуждался. Кроме того, идея создать в наукограде особую экономическую зону имеет под собой основание. Президент подчеркнул, что можно и нужно думать о том, как использовать потенциал Королева — это признанный научный центр.

Ранее, 17 декабря, в Московской области запустили движение по Мытищинской хорде. Ее строительство велось четыре года, было построено 16 км четырехполосной дороги, 11 мостов и путепроводов, шесть развязок. Дорога будет полезна жителям Королева, Мытищ, Долгопрудного и других городов.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».