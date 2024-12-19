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Россия пригласит на День Победы представителей стран антигитлеровской коалиции

Захарова: РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия пригласит на празднование Дня Победы представителей стран антигитлеровской коалиции. Об этом в четверг, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На мероприятиях 9 Мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы», — приводит ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что организационные вопросы предстоящего мероприятия, включая список участников, находятся в стадии проработки Министерством иностранных дел совместно с администрацией президента. Информация будет предоставлена дополнительно по мере готовности.

Антигитлеровская коалиция — это объединение государств, сражавшихся во Второй мировой войне (1939–1945 годы) против стран Оси (Германия, Италия, Япония и их союзники). К окончанию войны с Японией в коалицию входило 54 государства.

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Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

До этого, 30 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена пригласить на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров помимо глав стран СНГ. Он отметил, что в столице будут рады всем, кто хочет приехать на празднование.

Известно, что приглашение принял, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С Фицо поехать на парад Победы в Москве договорился президент Сербии Александр Вучич. Также надежду на приезд на праздник выразил президент Палестины Махмуд Аббас.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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