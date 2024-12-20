В следующий газ: как Запад пытается заменить Россию на Балканах

США пытаются избавиться от газового конкурента в Боснии и Герцеговине, заявили «Известиям» в посольстве России в Сараево. При этом дипломаты считают, что процессы, связанные с обеспечением энергобезопасности БиГ, не должны политизироваться и становиться предметом для спекуляций со стороны Вашингтона. Между тем президент Сербии Александр Вучич на днях заявил о санкциях, которые США готовят против крупной нефтегазовой компании, обеспечивающей, в частности, поставки российского газа в страну — проблема в том, что ее большая часть принадлежит компаниям из РФ.

Зачем Босния и Герцеговина строит трубопровод в Хорватию

Замена российского природного газа под видом диверсификации поставок — часть более широких усилий Брюсселя и Вашингтона по уменьшению влияния России на Балканах. По итогам завершившегося саммита ЕС – Западные Балканы (в регион входят шесть стран и территорий: Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория) была подписана Брюссельская декларация.

ЕС призвал страны региона активнее присоединяться к внешней политике объединения, соблюдать антироссийские санкции, а также быстрее снижать зависимость от энергетических ресурсов из РФ. Взамен им обещано вступление в Евросоюз. Раньше всех статус кандидата получила Северная Македония — в 2005 году. Черногория — в 2010-м, Сербия — в 2012-м, а Албания двумя годами позже. Босния и Герцеговина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022-м.

Газ из России в балканские страны поступает главным образом по «Турецкому потоку». В числе его получателей — Босния и Герцеговина (БиГ). Сейчас американская сторона, по сути, продвигает строительство газопровода в соседнюю Хорватию. И этот проект очевидно нацелен на то, чтобы снизить поставки российского голубого топлива в БиГ. Хотя РФ всегда была добросовестным партнером, исполняющим в полной мере контрактные обязательства, в том числе по поставкам природного газа, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Сараево.

— Выстраиваем наше сотрудничество в топливно-энергетической сфере на взаимовыгодной основе, что полностью отвечает обоюдным интересам. Что касается планов по строительству газотранспортной инфраструктуры в БиГ, то данный вопрос является внутренним делом Боснии и Герцеговины. Исходим из того, что окончательное решение должно быть принято консенсусом государствообразующих народов — бошняков, сербов и хорватов, — заявили дипломаты.

Вместе с тем, «процессы, связанные с обеспечением энергобезопасности БиГ, не должны политизироваться и становиться предметом для спекуляций со стороны прежде всего Вашингтона, стремящегося под личиной мнимой диверсификации источников поступления топлива в страну добиться собственной выгоды в ущерб обычным гражданам Боснии и Герцеговины», добавили в диппредставительстве.

Справка «Известий» Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным влиянием. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

13 декабря палата представителей парламента Федерации Боснии и Герцеговины (часть Боснии и Герцеговины) проголосовала за строительство газопровода в соседнюю Хорватию. Бюджет проекта составляет $169 млн, он должен быть запущен к 2030 году. Газопровод соединит энергосистемы двух стран, что позволит Сараево получать газ через терминал СПГ на хорватском острове Крк, который может принимать 2,9 млрд куб. м газа ежегодно. Через этот терминал также рассматривается возможность снабжения нефтью Венгрии.

Мощность трубопровода составит 1,5 млрд куб. м в год, что в шесть раз превышает потребление Боснии и Герцеговины в 2022-м. Очевидно, что этот газопровод предназначен не только для удовлетворения потребностей Сараево, в перспективе он может использоваться для поставок в другие страны.

К примеру, рассматривается возможность соединения с Ионическо-Адриатическим трубопроводом, который соединит Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину с Хорватией. Уже на упомянутом саммите ЕС – Западные Балканы Брюссель предложил странам региона присоединиться к общеевропейскому механизму закупок голубого топлива.

Проект трубопровода в Хорватию существует уже много лет, но его реализацию блокировала хорватская партия HDZ BiH. Эта политическая сила требовала, чтобы строительством занималась хорватская компания, а не боснийская. Разрешения на строительство удалось добиться только после вмешательства Вашингтона. В январе 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция хорватской партии может «вызвать задержки в этом критически важном проекте». Действия Белого дома обусловлены его экономическими интересами: запуск трубопровода позволит БиГ, а в перспективе и другим балканским государствам, покупать американский СПГ. Напомним, что в первой половине 2024-го 48% импорта СПГ в Европу пришлось на США. Поэтому в Вашингтоне заинтересованы в дальнейшем вытеснении российских конкурентов.

Стоит отметить, что инвесторами трубопровода, соединяющего БиГ и Хорватию, выступают Европейский банк реконструкции и развития, а также Западно-балканская инвестиционная программа.

— Строительство газопровода ведется в рамках Европейского плана по развитию газотранспортных мощностей, — рассказал «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов. — Руководство Боснии и Герцеговины, а также Хорватии будут пытаться заработать политические очки, рассказывая о том, что они построили газопровод.

Поставки газа в Сербию

Сейчас Босния и Герцеговина получает газ через трубопровод из Сербии, в основном он используется для отопления Сараево. По данным на 2021 год, Россия поставила БиГ 0,21 млрд куб. м газа. Наращиванию его поставок в республику и подписанию долгосрочного контракта мешает ограниченная мощность нитки из Сербии.

Для увеличения прокачки Россия и Республика Сербская (энтитет в рамках БиГ) рассматривают возможность строительства газопровода, благодаря которому последняя сможет получать до 1–1,5 млрд куб. м. ежегодно. Эту инициативу блокирует Сараево, скорее всего, из-за давления со стороны посольства США, отмечал в интервью «Известиям» премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность, Республика Сербская должна максимально сблизиться с энергосистемой Сербии, считает профессор МГИМО Елена Пономарева.

— Республика Сербская вряд ли будет голосовать за это решение (строительство трубопровода в Хорватию. — Ред.). Возникают вопросы и по будущему присоединению к Европейскому союзу. Пока не будет поглощена Республика Сербская, они ничего не смогут сделать, — сказала она «Известиям».

В 2021 году Россия поставила европейским потребителям 155 млрд куб. м, в 2023 году — 25 млрд куб. м. По «Турецкому потоку» поставляется около 15 млрд куб. м природного голубого топлива. Стоит отметить, что страны Балканского региона активно занимаются перепродажей российского трубопроводного газа.

— На мой взгляд, если не будет каких-то жестких политических решений, скажем, полного запрета российского газа в Европейском союзе, то в обозримом будущем я ожидаю продления его поставок из России через Черное море и «Турецкий поток» в Болгарию и соседние страны, — заявил «Известиям» ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Конкуренция на Балканах нарастает, чтобы уменьшить присутствие российского газа, западные страны используют политические инструменты. Однако в долгосрочной перспективе для государств региона трубопроводный российский газ сохранит конкурентные преимущества в сравнении с американским СПГ.

США, впрочем, используют и политику санкций для того, чтобы вытеснить РФ с балканского энергетического рынка. Сербский президент ранее допустил, что Штаты в ближайшее время могут ввести ограничения против энергетической компании Naftne industrije Srbije («Нефтяная индустрия Сербии»). NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти», еще 6% — у «Газпрома». У Сербии — около 30% акций.

— Я должен сказать, что это одна из самых тяжелых новостей за последние несколько лет, она была нам подтверждена, мы еще не получили официальную бумагу, но мы получили подтверждение этой новости. <...> Соединенные Штаты Америки введут через несколько дней полные, полные санкции против Naftne industrije Srbije из-за российской собственности, — заявил Александр Вучич.

При этом к рестрикциям может присоединиться еще и Лондон. Ожидается, что меры будут введены с 1 января 2025 года. На этом фоне Вучич заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным не только проблему санкций, но и новый газовый контракт. Пойдет речь о личной встрече или телефонной беседе, пока не ясно.

В начале декабря вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о заинтересованности республики в увеличении поставок газа из России и возможном заключении нового соглашения. По словам Вучича, Белград обсуждает с Москвой трехлетний договор.

Какие балканские страны могут вступить в ЕС

При этом Брюссель и Вашингтон в целом пытаются с помощью энергетической темы заставить отдельные страны присоединиться к антироссийским мерам. Боснии и Герцеговине это не дает сделать Баня-Лука (столица Республики Сербской). Белград же всегда был против ограничений в отношении Москвы.

— Сербия по-прежнему заявляет в качестве стратегической цели вступление в ЕС, при этом принципиально не желая присоединяться к санкциям против России, в виду чего испытывает перманентное давление со стороны Брюсселя. При этом, как и ранее, можно наблюдать существенные финансовые вливания и инвестиции стран — членов ЕС в Сербию на фоне попыток Белграда поддерживать многовекторный внешнеполитический курс, — заявил «Известиям» программный координатор РСМД Милан Лазович.

При этом расчитывать на вступление в ЕС — даже в случае потенциального присоединения к санкциям — стране точно не стоит. Государства Западных Балкан, включая, например, ту же Черногорию и Северную Македонию, которые входят в НАТО, не соответствуют критериям союза из-за их экономических проблем, высокого уровня коррупции и преступности. Кроме того, внутри этих стран далеко не все согласны с перспективой вступления в ЕС. К примеру, одна из составных частей Боснии и Герцеговины — Республика Сербская — не желает идти по пути евроинтеграции.

— Да и у самого ЕС, несмотря на идущий переговорный процесс о вступлении новых членов, как мне видится, реальное расширение на данный момент не считается первоочередным приоритетом, — добавил Милан Лазович.

В случае с Сербией нельзя забыть и о косовской проблеме, которая продолжит мешать сближению с ЕС Белграда. Впрочем, он сможет выдержать внешнее давление, отметила в комментарии «Известиям» председатель правления Союза сербов им. Николы Теслы Лена Милоевич.