До мая месяцы: последствия разлива мазута в Черном море будут устранять и весной

Экологической бедой назвал загрязнение Черноморского побережья мазутом из-за аварии двух танкеров президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии он сообщил, что в море попало почти 40% топлива и на ликвидацию последствий аварии понадобится много месяцев. Глава государства призвал специалистов уже сейчас готовиться к майским работам — тогда мазут со дна должен начать подниматься на поверхность из-за потепления. Президент обратил внимание на то, что следственные органы проверяют роль капитанов танкеров в этой аварии — по его словам, есть вероятность, что они в шторм не отвели суда в безопасное место. 19 ноября Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца капитана танкера «Волгонефть-212», капитану судна «Волгонефть-239» избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.

Как уберут мазут с побережья

Последствия аварии танкеров в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря, президент России Владимир Путин во время своей прямой линии назвал экологической бедой.

— Это совершенно очевидно, — сказал он. — Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила, не ушли вовремя в укрытие. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними всё нормально, а эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено. С этим пускай соответствующие службы Минтранса и правоохранительные органы разбираются.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили несколько тысяч тонн нефтепродуктов, часть из которых вытекла, когда они потерпели крушение. Так, эксперты со ссылкой на спутниковые данные отмечали, что в море попало около 3 тыс. т мазута.

— Почти 40% топлива вытекло, это совершенно очевидно, это уже ясно,— сказал президент. — Вчера еще шторм продолжался 4–5 баллов, и работать достаточно сложно. К субботе, по-моему, все-таки море должно утихнуть и можно будет наладить работу.

По словам главы государства, ликвидация последствий аварии будет разделена на несколько этапов. Сначала необходимо оградить загрязненный участок, чтобы предотвратить дальнейшее распространение мазута.

— Второе. Надо сделать всё, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу, — отметил Владимир Путин. — Как мне вчера или позавчера доложил губернатор (Краснодарского края. — Ред.) Кондратьев Вениамин Иванович, он говорит: «Я сосредоточил там группировку около 4 тыс. человек». В принципе, каких-то других мероприятий, он так мне, во всяком случае, сказал, сейчас не требуется. Но если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС.

Сейчас, отметил Путин, над ситуацией работают разные службы и ведомства, которые координирует вице-премьер Виталий Савельев — для этого создана специальная рабочая группа.

Он добавил, что при необходимости в районе ЧП в Керченском проливе будет развернута дополнительная группировка МЧС.

Прямо во время прямой линии Вениамин Кондратьев отчитался в своем Telegram-канале, что в ликвидации попавших на берег нефтепродуктов участвуют более 5 тыс. человек, 184 единицы техники, вывезено около 860 т мазута. По данным мэрии Анапы, собранный грунт с нефтепродуктами вывозят на специализированные предприятия в Темрюкский и Абинский районы Краснодарского края для безопасной утилизации.

Владимир Путин отметил, что уже сейчас необходимо готовиться и к еще одному этапу устранения последствий.

— Это топливо, это топочный мазут, он имеет свои свойства при определенных температурах. Он является твердым материалом, его в таком виде выбрасывает на берег. Надо убирать, но часть этого мазута уже залегла на дно, и где-то в мае это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться, — сказал он. — Нужно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется. Нужно уже сейчас думать о том, что нам делать с подъемом.

Кроме того, по словам президента, необходимо вытаскивать пострадавшие танкеры на берег, но сначала укрепить их корпуса, чтобы предотвратить дальнейшее вытекание груза.

Какие работы предстоят весной

По словам руководителя лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елены Тихоновой, которая только что вернулась из экспедиции по отбору проб в Керченском проливе, весной предстоит сложная работа — с трансформированными, то есть находившимися долгое время на дне, нефтепродуктами бороться непросто.

— Но человеку на помощь придет природа, которая поможет переработать загрязнения с помощью бактерий, которые поглощают углеводороды, — сказала она. — Также будет происходить окисление частиц нефтепродуктов солнечным ультрафиолетом. Поэтому весной требуется организовать мониторинг загрязнений, который поможет понять, удалось ли стабилизировать ситуацию.

Специалист добавила, что сейчас из-за относительно низкой температуры большая часть мазута не перемешивается с водой, не превращается в эмульсию и не опускается на дно, поэтому во время спокойной погоды его можно собрать с поверхности с помощью механических систем. Также из-за мороза мазут становится вязким и его комочками выкидывает на берег, где его можно оперативно убрать.

— В настоящее время мы не можем точно оценить масштаб трагедии, но уже ясно, что пострадали многие виды животных, включая дельфинов, птиц, а также организмов, которые обитают в водной среде. Оценить общий ущерб можно только после детального анализа, — отметила Елена Тихонова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Известиям», что циклон, который вызвал шторм, постепенно уходит.

— Ветра выше 12 м/с на побережье Крыма и Черноморского побережья нет, — сказал он.

Какое наказание ждет виновных

Капитанам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявили обвинение в среду, 18 декабря, сообщили в Следственном комитете России. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

В результате крушения танкеров на одном из судов погиб член экипажа. Капитану этого судна грозит до пяти лет лишения свободы. Капитану второго танкера, где погибших нет, грозит до двух лет заключения.

19 декабря суд избрал меру пресечения капитану танкера «Волгонефть-212» Леониду Волегову в виде заключения под стражу. Капитана «Волгонефти-239» Василия Смирнова отправили под домашний арест.

— Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на два месяца, до 17 февраля 2025 года, — говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, 15 декабря в условиях штормовой погоды танкеры получили существенные повреждения и затонули, кроме того, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря.

«После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута», — говорится в сообщении ведомства.

Адвокат Владимир Шелупахин полагает, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано на другие статьи — о нарушении требований в области транспортной безопасности, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении морской среды.

— Следователи должны дать оценку действиям всех лиц, ответственных за передвижение судов. И прежде всего надо понять, можно ли было избежать трагедии в условиях шторма, соблюдены ли были правила обеспечения безопасности, инструкции, предусматривающие алгоритм действий в подобных ситуациях, — сказал он.

С ним согласен и управляющий партнер адвокатского бюро «Тонкий и партнеры» Евгений Тонкий.

— К уголовной ответственности могут быть привлечены как собственники судов, допустившие их эксплуатацию при ненадлежащем техническом состоянии, так и специалисты, которые проводили работы по техническому обслуживанию танкеров, — объяснил юрист.

Адвокат добавил, что следствию придется доказать причинно-следственную связь между решением капитанов выйти в море при шторме и фактом крушения.