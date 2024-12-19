Американский политолог Гарланд Никсон в четверг, 19 декабря, отвечая «Известиям» на вопрос о свободе западных журналистов в России и запрете русских за рубежом, заявил, что цензура российских СМИ на Западе — признак слабости.

«Я думаю, что цензура российских журналистов на Западе — это признак слабости. Это признак того, что руководство Запада пытается запутать, пропагандировать и вводить в заблуждение людей, потому что, честно говоря, я думаю, что лидеры западных стран не хотят, чтобы их народы осознавали, что наша внешняя политика не отвечает наилучшим интересам представителей рабочего класса. Я думаю, что в России нет такого», — сказал он.

Политолог утверждает, что Россия более открыта и честна со своими гражданами и международным сообществом в отношении своей внутренней и внешней политики, чем другие страны. По его мнению, такая открытость позволяет другим странам получать информацию о происходящем в России напрямую, задавая вопросы.

«Я просто чувствую, что русским нет необходимости скрывать происходящее, как это требуется от многих лидеров на Западе, чтобы продолжать вводить в заблуждение свой народ и проводить внешнюю политику, которая разрушает экономику и общество. Всё это отлично говорит об их уровне культуры», — подытожил Никсон.

Ранее в этот день посетивший пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналист американского телеканала NBC News заявил «Известиям», что его целью является донесение позиции России и ее народа до аудитории в США.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.