Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

Политолог из США назвал цензуру российских СМИ признаком слабости Запада

Политолог Гарланд: цензура российских журналистов на Западе — признак слабости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский политолог Гарланд Никсон в четверг, 19 декабря, отвечая «Известиям» на вопрос о свободе западных журналистов в России и запрете русских за рубежом, заявил, что цензура российских СМИ на Западе — признак слабости.

«Я думаю, что цензура российских журналистов на Западе — это признак слабости. Это признак того, что руководство Запада пытается запутать, пропагандировать и вводить в заблуждение людей, потому что, честно говоря, я думаю, что лидеры западных стран не хотят, чтобы их народы осознавали, что наша внешняя политика не отвечает наилучшим интересам представителей рабочего класса. Я думаю, что в России нет такого», — сказал он.

Политолог утверждает, что Россия более открыта и честна со своими гражданами и международным сообществом в отношении своей внутренней и внешней политики, чем другие страны. По его мнению, такая открытость позволяет другим странам получать информацию о происходящем в России напрямую, задавая вопросы.

«Я просто чувствую, что русским нет необходимости скрывать происходящее, как это требуется от многих лидеров на Западе, чтобы продолжать вводить в заблуждение свой народ и проводить внешнюю политику, которая разрушает экономику и общество. Всё это отлично говорит об их уровне культуры», — подытожил Никсон.

Несвобода слова: ЕС готов ввести новые ограничения против российских СМИ
Как в Европе зачищается информационное пространство и поддерживает ли этот курс Швейцария

Ранее в этот день посетивший пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналист американского телеканала NBC News заявил «Известиям», что его целью является донесение позиции России и ее народа до аудитории в США.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024