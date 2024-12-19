Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Россия прямо сейчас готова к «технологической дуэли» с использованием российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео с интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Глава государства также уточнил, что провести дуэль с западными средствами противовоздушной обороны можно не обязательно в Киеве. Как отметил Путин, «просто в Киеве <...> и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО».
Ранее в этот день Путин в ходе «Итогов года» заявил , что шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет. Таким образом глава государства прокомментировал мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства противовоздушной обороны якобы могут сделать это на стадии пуска.
Так, российский лидер предложил этим экспертам организовать технологический эксперимент — своего рода «высокотехнологичную дуэль XXI века», — в ходе которого будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу силы ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником», после чего выяснится результат.