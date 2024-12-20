В АТОР рассказали о динамике цен на туры по самым популярным направлениям

Ассоциация туроператоров России (АТОР), основываясь на данных, предоставленных системой поиска и бронирования туров «Слетать.ру», провела исследование динамики цен на пакетные туры по пяти наиболее популярным массовым туристическим направлениям 2024 года. Согласно результатам исследования, самым выгодным направлением для зимнего пляжного отдыха оказался Египет. «Известия» ознакомились с материалом АТОР 20 декабря.

Отмечается, что выгоднее всего отдыхать в Египте в январе и феврале — в это время в регионе усиливаются ветра, а море не очень теплое, что и дает почву для скидок на туры, на двоих получится 17,1–18,6 тыс. рублей за ночь в среднем. В декабре стоимость путешествия в Египет обойдется дороже на фоне новогодних праздников. Для отпуска с теплым морем подойдет июнь — в этот месяц самые низкие цены. Самые дорогие месяцы в Египте — октябрь (лидер по ценам, на двоих около 30 тыс. рублей за одну ночь), май и ноябрь.

Кроме того, бюджетный отдых доступен в Таиланде, особенно в сентябре (16 тыс. рублей за ночь в туре на двоих), августе и июне. Наиболее дорогие месяцы для тайского отпуска — зимние, в частности январь. В январе ночь в Таиланде обойдется в 25,5 тыс. рублей за двух человек.

В Турции, в свою очередь, исходя из средней стоимости ночи в туре самыми доступными стали февраль и март — около 17,2 тыс. за двоих. Рекордсмен по дороговизне в пляжном сезоне в Турции — июль, средняя цена ночи на треть дороже, чем в июне, и даже на 20% дороже августа, уточнили в АТОР.

Для отдыха в ОАЭ самым дорогим месяцем в текущем году стал ноябрь — стоимость среднего чека ночи в туре на двоих вышла около 41,1 тыс. рублей. Дешевле всего отдыхать в ОАЭ в самые жаркие месяцы — июне и июле (24,3 тыс. рублей за ночь в туре на двоих в июле и 27,4 тыс. рублей в июне).

В России дешевле всего отдыхать в период с января по апрель, тогда цены за ночь на двоих в среднем держатся на уровне 13 тыс. рублей. Затем цены поднимаются в мае (в среднем 15,6 тыс. рублей) и снова снижаются в июне (14,5 тыс. рублей). В июле и августе средняя цена ночи продолжает расти и в сентябре практически не снижается.

«В октябре и особенно в ноябре средняя цена ночи в турах по России почему-то достигает максимумов за год, хотя сезон уже не пляжный и весь спрос сосредоточен в экскурсионных сити-турах, санаторном сегменте и в сегменте загородных отелей», — сообщили в АТОР.

До этого, 18 декабря, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям» о самых дорогих отельных бронированиях, которые его клиенты совершили в этом месяце. Наиболее значительную сумму потратили двое путешественников, которые провели длинные каникулы в Дубае и за 26 дней в пятизвездочной гостинице заплатили 2 722 000 рублей. В стоимость входили только завтраки.