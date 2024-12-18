Названы самые дорогие путешествия россиян в декабре 2024 года

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям» 18 декабря о самых дорогих отельных бронированиях, которые его клиенты совершили в этом месяце.

Наиболее значительную сумму потратили двое путешественников, которые провели длинные каникулы в Дубае и за 26 дней в пятизвездочной гостинице заплатили 2 722 000 рублей. В стоимость входили только завтраки.

На втором месте — двухнедельный семейный отпуск на Бали. Трое взрослых и двое детей отдыхали в пятизвездочном отеле с завтраками в Нуса-Дуа. Они потратили 2 662 000 рублей. На третьей строчке оказался 10-дневный отдых в Мале, стоивший компании из четырех человек 1 597 000 рублей.

В России рекордную сумму в декабре потратил на проживание путешественник, который в течение шести дней отдыхал в пятизвездочной гостинице в Москве. Это обошлось ему в 1 650 000 рублей. Питание в сумму не входило.

Кроме того, компания из пяти человек провела время в пятизвездочном отеле столицы, отдав за 18 дней 568 000 рублей. Третью строчку по стоимости отдыха заняла поездка путешественников в Эсто-Садок на 12 дней, где четыре человека открыли горнолыжный сезон. Туристы остановились в гостевом доме категории «четыре звезды», заплатив 558 000 рублей.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в список бюджетных направлений путешествий на новогодние каникулы вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ. Это следует из данных Национального туроператора «Алеан». По информации экспертов, короткие четырехдневные туры на двоих с захватом новогодней ночи по этим внутренним направлениям обойдутся в сумму до 30 тыс. рублей.