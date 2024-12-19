Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян

Льготная ипотека — один из базовых и необходимых инструментов для улучшения жилищных условий граждан, отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 19 декабря. Он подчеркнул, что необходимо внимательно подойти к решению вопроса с лимитами ипотечных программ, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше жителей страны.

«Сегодня люди из самых разных регионов нашей страны, задавая свои вопросы президенту [РФ Владимиру Путину], показали востребованность и важность льготных ипотечных программ как ключевой меры поддержки в этом направлении. Мы также видим в льготной ипотеке один из базовых и необходимых инструментов для улучшения жилищных условий граждан. Необходимо внимательно подойти к решению вопроса с лимитами ипотечных программ, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше жителей России», — приводит «Известиям» слова Файзуллина пресс-службе Минстроя.

По словам министра, с начала года семейной ипотекой под 6% воспользовались уже 353,5 тыс. российских семей. Минстрой совместно с коллегами из экономического блока уже доработал механизм распределения лимитов по этой программе — теперь для всех банков будут общие лимиты.

«И, конечно, с учетом задачи, определенной президентом, совместно с Минфином России, Центральным банком и всеми причастными коллегами из правительства рассмотрим дальнейшие возможные пути развития и совершенствования механизма и программ льготной ипотеки, чтобы люди могли спокойно планировать свое будущее и быть уверенными, что государство их поддержит», — заявил Файзуллин.

Ранее в этот день президент России в ходе «Итогов года» заявил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов. Он отметил, что этот вопрос обсуждался с правительством. При этом, по его мнению, эту программу нужно сохранить.

При этом Минфин России сообщил, что подготовит изменения в правилах выдачи семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.