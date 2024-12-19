Американский политолог указал на внимание граждан стран Запада к выступлению Путина

Жители США и других стран Запада внимательны к заявлениям президента РФ Владимира Путина, сделанным в рамках «Итогов года». Кроме того, российский лидер за 10 минут ответил на большее количество вопросов граждан, нежели американский президент Джо Байден за весь прошлый год. Таким мнением с «Известиями» 19 декабря поделился юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Из-за разницы во времени между Россией и Соединенными Штатами, я думаю, не так много людей смотрели трансляцию в прямом эфире. Она продолжается часами, и это хорошо. Президент Путин, вероятно, за 10 минут ответил на большее количество вопросов своих избирателей, чем президент Байден за весь прошлый год. Однако люди в Соединенных Штатах и на Западе явно обращают внимание на то, что говорит президент Путин», — высказался он.

По мнению собеседника издания, наибольший интерес для жителей стран Запада представили комментарии российского президента на темы Украины, сектора Газа и Сирии. Маркс также добавил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет искать не способ увеличить финансирование конфликта на Украине, а способ его прекращения.

«Я думаю, что для этого нужна дипломатия. Президент Путин, по крайней мере, однажды сказал, что политика — это искусство компромисса. И мы надеемся, что президент Трамп станет мостом между Россией и Украиной и найдет способ найти компромисс в сложившейся ситуации», — добавил бывший сенатор.

Он предположил, что Трамп относится к Путину как к равному, и в их переговорах не будет возникать вопроса о силе и слабости. Так, подчеркнул политик, если главы государств будут уважать друг друга, то они смогут найти выход из украинского кризиса.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.

Так, в ходе выступления Путин подчеркнул, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями. Российский лидер также указал, что перемирие позволит противнику провести переподготовку живой силы и закрепиться на позициях.