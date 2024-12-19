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Немецкий политолог согласился с оценкой Путина об утрате Германией суверенитета

Политолог Хамер: Путин прав в том, что Германию контролируют извне
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Президент России Владимир Путин прав в том, что Германия утратила суверенитет в послевоенные годы, заявил «Известиям» 19 декабря немецкий политолог и экономист Айке Хамер.

«В итоге это, конечно, правда. Формально Германия может иметь определенную степень автономии, но у нас в центральных органах власти так много людей, чья лояльность в первую очередь связана с США или структурами НАТО, а не с немецкими или европейскими гражданами, что нам приходится говорить, что мы страна под дистанционным управлением или иностранным контролем. Так что в этом отношении президент [РФ] абсолютно прав», — сказал он, комментируя слова российского лидера.

По мнению Хамера, такое состояние дел в ФРГ можно увидеть во всех сферах. Политолог указал на то, что важные решения принимаются не в интересах граждан Германии и других стран Европы, а ради других сил и конечными бенефициарами являются Вашингтон или Североатлантический альянс.

Также эксперт согласился с оценкой Путина, что из-за инфляции на Западе странам НАТО не будет хватать даже 3% ВВП на военные расходы, если цены на военную продукцию продолжат расти.

В Германии навязанная политика саботажа привела к обрушению экономики и Берлин может позволить себе всё меньше трат на оборону, считает Хамер. Кроме того, политолог назвал Европу и особенно ФРГ основными пострадавшими от антироссийских санкций сторонами.

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Ранее в этот день Путин заявил в ходе «Итогов года», что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувство своей родины и суверенитета. При этом российский лидер отметил, что суверенитет проецируется на экономические показатели.

До этого, 14 декабря, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии представила резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках — немецком, английском и русском. Авторы документа назвали возможность создания фронта против России непривлекательной для ФРГ и предостерегли от тесных взаимоотношений с США.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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