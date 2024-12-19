С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Прокуратура России позвонила пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, у которой мошенники взломали личный кабинет на портале «Госуслуги». В результате она оказалась должна двум банкам 1 млн 900 тыс. рублей. С этой проблемой 19 декабря пенсионерка обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире «Итогов года».
После обращения прокуратура связалась с Маркеловой и сообщила, что направит иск в суд и долг с нее спишется, а потерпевшим по уголовному делу станет банк.
«Вам не нужно за этот кредит платить, этот кредит признают ничтожным», — заявили в прокуратуре.
Елене Маркеловой пришлось из-за этих кредитов устроиться на работу уборщицей. Прокуратура сообщила потерпевшей, что всё берет под свой контроль и решит ее ситуацию.
«Я не думала, что это так сразу, быстро и что именно сегодня. Я ждала. Может быть, завтра, может быть, в понедельник. Но что сейчас вот сразу, еще передача не закончилась, «Итоги года», а ко мне уже приехали и уже звонят из прокуратуры», — сказала пенсионерка в беседе с «Известиями».
Путин в ходе «Итогов года» заявил, что объемы мошенничества в РФ ужасают, банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед согласованием кредита. Глава государства обратил внимание, что если более 50% от доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то для банка обслуживание такого кредита становится более дорогим удовольствием.