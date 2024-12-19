Путин призвал банки проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита

Объемы мошенничества в РФ ужасают, банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед согласованием кредита. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

К президенту обратилась пенсионерка из Казани Елена Маркелова. Она заявила, что из-за действий мошенников был взломан ее личный кабинет на портале «Госуслуги». В результате она оказалась должна двум банкам 1 млн 900 тыс. рублей. Она отметила, что кредитные организации даже не запрашивали у нее документы для подтверждения ежемесячного дохода.

«Банки научились выдавать кредиты, выдают их моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность [клиентов]. <…> То, что происходит сейчас, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества просто зашкаливают», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что в случае, если более 50% от доходов гражданина идет на обслуживание кредита, тогда и для банка обслуживание такого кредита становится более дорогим удовольствием — увеличивается нагрузка на капитал.

Путин напомнил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что по всей банковской системе в России со счетов граждан только с территории Украины, где мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики, выманили более 250 млрд рублей.

Путин отметил, что кредиты до 50 тыс. рублей могут выдаваться в режиме онлайн. В случае кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей банкам необходимо проверять информацию хотя бы несколько часов, при запросах на выдачу кредита от 200 тыс. рублей банкам необходимо несколько дней, чтобы детально проанализировать ситуацию, считает глава государства.

«Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать эти решения, связанные с нагрузкой на капитал», — заявил Путин.

Ранее, 26 ноября, вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что Минцифры и Центральный банк (ЦБ) России разработали пакет законопроектов, направленных на защиту россиян от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Среди мер предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя — через портал «Госуслуги» или приложение банков. Также предлагается запретить госорганам, кредитным организациям и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».