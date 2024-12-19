Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт
Сюжет:

Путин призвал банки проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита

Путин: банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Объемы мошенничества в РФ ужасают, банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед согласованием кредита. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

К президенту обратилась пенсионерка из Казани Елена Маркелова. Она заявила, что из-за действий мошенников был взломан ее личный кабинет на портале «Госуслуги». В результате она оказалась должна двум банкам 1 млн 900 тыс. рублей. Она отметила, что кредитные организации даже не запрашивали у нее документы для подтверждения ежемесячного дохода.

«Банки научились выдавать кредиты, выдают их моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность [клиентов]. <…> То, что происходит сейчас, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества просто зашкаливают», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что в случае, если более 50% от доходов гражданина идет на обслуживание кредита, тогда и для банка обслуживание такого кредита становится более дорогим удовольствием — увеличивается нагрузка на капитал.

Путин напомнил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что по всей банковской системе в России со счетов граждан только с территории Украины, где мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики, выманили более 250 млрд рублей.

Путин отметил, что кредиты до 50 тыс. рублей могут выдаваться в режиме онлайн. В случае кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей банкам необходимо проверять информацию хотя бы несколько часов, при запросах на выдачу кредита от 200 тыс. рублей банкам необходимо несколько дней, чтобы детально проанализировать ситуацию, считает глава государства.

«Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать эти решения, связанные с нагрузкой на капитал», — заявил Путин.

Завернули пластик: кто и зачем скупает чужие банковские карты
Страну наводнили дропы и скамеры

Ранее, 26 ноября, вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что Минцифры и Центральный банк (ЦБ) России разработали пакет законопроектов, направленных на защиту россиян от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Среди мер предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя — через портал «Госуслуги» или приложение банков. Также предлагается запретить госорганам, кредитным организациям и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024