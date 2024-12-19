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Аналитик спрогнозировал цену на нефть марки Brent на конец 2024 года

Антонов: на конец 2024 года ожидается $70-95,5 за баррель нефти марки Brent
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Прогнозы указывают на умеренную стабильность в нефтяном секторе. Цена на нефть марки Brent на конец 2024 года ожидается в диапазоне $70–95,5 за баррель. Об этом 19 декабря «Известиям» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ранее в этот день ряд СМИ обратил внимание на то, что цена нефти марки Brent замедлила свое снижение. По данным лондонской биржи ICE Futures на 16:59, февральские фьючерсы на этот сорт достигали $73,66 за баррель. При этом ранее, 2 декабря, сообщалось, что январские фьючерсы марки Brent были на уровне $72,2 за баррель.

«Прогнозы указывают на умеренную стабильность в нефтяном секторе, с ценами Brent в диапазоне $70–95,5 за баррель, хотя геополитические риски, такие как конфликты на Ближнем Востоке или экономические встряски в США и Китае, могут нарушить этот баланс. Например, если спрос в КНР — крупнейшем импортере нефти — не восстановится ожидаемыми темпами, это окажет давление на цены вниз. С другой стороны, любые перебои в поставках или новые санкции против ключевых экспортеров, таких как Иран или Россия, могут спровоцировать скачки цен», — сказал эксперт.

Если использовать технический анализ, то при нарушении равновесия цена может выйти из указанного диапазона в $70–95,5, отметил он. По словам Антонова, пробой верхней границы откроет дорогу к $109, а нижней — к $55. Вероятность цены упасть к $55 выше, чем превысить уровень $100.

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Еще в конце октября основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин привел «Известиям» прогноз, согласно которому, средняя цена на нефть Brent в 2025 году опустится ниже $70 за баррель. По его словам, на рынок всё большее воздействие будут оказывать долгосрочные факторы, в том числе стабилизация мирового спроса.

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