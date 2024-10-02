Эксперт спрогнозировал снижение средней цены нефти Brent в 2025 году ниже $70

Средняя цена на нефть Brent в 2025 году опустится ниже $70 за баррель, считает основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин. Об этом он рассказал «Известиям» 2 октября.

В этот день стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила $76 за баррель, после чего опустилась до $75,6. Еще 10 сентября цена находилась ниже $70.

«Цена на нефть Brent к вечеру 2 октября преодолела отметку в $75 за баррель под влиянием очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. Однако это не более чем временный отскок, поскольку рынок уже успел адаптироваться к напряженному геополитическому фону. Несмотря на кратковременные изменения, средняя цена на нефть Brent в 2025 году опустится ниже $70 за баррель», — отметил Терешкин.

По его словам, на рынок всё большее воздействие будут оказывать долгосрочные факторы, в том числе стабилизация мирового спроса. Эксперт привел прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть в период с 2023 по 2030 год увеличится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) и достигнет 105,4 млн б/с. При этом в 2020–2023 годах, на фоне преодоления последствий пандемии COVID-19, мировой прирост спроса составил 10,5 млн б/с.

«Стабилизации спроса будет способствовать электромобильная революция, флагманом которой является Китай, где минувшим летом продажи электрокаров, подключаемых гибридов и авто на топливных элементах впервые превысили продажи автомобилей на ДВС (двигателе внутреннего сгорания. — Ред.). По данным Kept, пять из десяти крупнейших в мире производителей электромобилей приходятся на китайские компании, в том числе BYD, Geely Auto и Changan», — сказал эксперт.

Он уточнил, что, несмотря на фактическое отсутствие серьезного опыта в «классическом» автомобилестроении, этим компаниям удалось занять лидирующие позиции на новом рынке благодаря наличию разработок в накоплении и использовании электроэнергии.

Также, по мнению Терешкина, на рынок будет влиять увеличение квот ОПЕК+.

«Согласно сентябрьским договоренностям ОПЕК+, ведущие страны альянса в декабре 2024 года должны будут увеличить квоты на 180 тыс. б/с, а в течение следующего года — еще почти на 2,3 млн б/с. Однако фактические темпы наращивания добычи могут быть более высокими, с учетом возможных изменений в бюджетной политике Саудовской Аравии, которая при текущем уровне добычи может сбалансировать бюджет лишь при цене нефти в $100 за баррель. Наращивание добычи облегчит эту задачу для финансовых властей страны, даже с учетом ценовой коррекции на нефтяном рынке», — отметил эксперт.

Ранее, 17 сентября, Терешкин предположил, что цены на нефть марки Brent будут оставаться вблизи отметки $75 за баррель до конца текущего года.

До этого, 20 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет увеличиваться как минимум до 2040 года. По его словам, темпы роста составят порядка 14%.