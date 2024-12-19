Путин заявил об отсутствии у него ненавистных обязанностей на посту президента

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе «Итогов года» отметил, что у него нет таких обязанностей на посту главы государства, которые были бы ему «ненавистны», поскольку этот высокий пост ему доверило население всей страны.

«Если уж люди мне доверили осуществлять функции президента страны и есть определенные обязанности, то я настраиваю себя на то, что я должен исполнять их достойно, во всяком случае, с полной отдачей», — отметил президент.

Он пояснил, что за годы работы пришел к выводу: если он возьмет для себя практику что-то «ненавидеть и не любить» из того, что входит его служебные обязанности, он не сможет достигнуть должного результата.

«Поэтому я давно себя выстроил на то, что я должен делать, — я это должен делать с удовольствием», — резюмировал Путин.

В ноябре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о причинах поздних публичных мероприятиях российского лидера заявил, что у Путина напряженный рабочий график. Он добавил, что большая часть рабочего дня президента РФ состоит из напряженной работы, которая включает в себя огромное количество встреч, совещаний, бесед, телефонных звонков и документов. Данная работа может продолжаться до 01:00—02:00 в случае подготовки к важным мероприятиям, таким как совещание по экономическим вопросам.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».