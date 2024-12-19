Вполне вероятно, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая) уедет за рубеж. Об этом 19 декабря заявил российский лидер Владимир Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос о том, смог бы он предоставить политику убежище.

«Если он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что «мне нужно политическое убежище», — ну, Россия никому не отказывает», — отметил Путин.

Президент РФ допустил, что Зеленский, как и многие из высшего политического руководства Украины, уедет за рубеж, где его будут содержать те же люди, чьи интересы он сегодня обслуживает.

26 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что государственности Украины грозит коллапс из-за многочисленных проблем украинской армии. Он связала такой прогноз с фактами коррупции на всех уровнях.

Еще в июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что на Украине к власти могут прийти еще более радикально настроенные люди, а украинский лидер вместе со своей администрацией сбежит на Запад, где будет «растерзан толпой».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».