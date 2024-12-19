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Путин допустил бегство Зеленского за рубеж

Путин: вполне вероятно, что Зеленский уедет за рубеж
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Фото: TASS/Zuma
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Вполне вероятно, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая) уедет за рубеж. Об этом 19 декабря заявил российский лидер Владимир Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос о том, смог бы он предоставить политику убежище.

«Если он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что «мне нужно политическое убежище», — ну, Россия никому не отказывает», — отметил Путин.

Президент РФ допустил, что Зеленский, как и многие из высшего политического руководства Украины, уедет за рубеж, где его будут содержать те же люди, чьи интересы он сегодня обслуживает.

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26 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что государственности Украины грозит коллапс из-за многочисленных проблем украинской армии. Он связала такой прогноз с фактами коррупции на всех уровнях.

Еще в июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что на Украине к власти могут прийти еще более радикально настроенные люди, а украинский лидер вместе со своей администрацией сбежит на Запад, где будет «растерзан толпой».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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