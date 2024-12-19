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Путин назвал атакой на РФ попытки Запада забыть о борьбе с нацизмом

Путин: попытки Запада забыть о борьбе с нацизмом — атака на РФ
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Попытки Запада забыть о борьбе с нацизмом и принесенных для этой цели жертвах вписываются в их линию атаки на Россию. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом для победы над нацизмом. Главное — чтобы мы этого не забывали. А то, что об этом пытаются забыть в других странах, — это естественно для них, для них это атака на Россию», — сказал Путин, отвечая на вопрос об отношении к тому, что западные страны не пригласили РФ к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

При этом глава государства отметил, что Россия будет рада видеть и принять всех, кто пожелает посетить страну, чтобы отметить годовщину победы в Великой Отечественной войне.

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6 июня в Нормандии прошли торжества в связи с 80-й годовщиной высадки союзников. В них приняли участие около 20 государств. Празднование прошло без участия России.

При этом компания — организатор церемонии 80-летия высадки в Нормандии Mission Libération 18 мая сообщила, что приглашение на участие в мероприятии было направлено и РФ. Однако не уточнялось, кто именно из российских чиновников был приглашен. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил «Известиям», что российская сторона не получала приглашений на церемонию.

На праздновании также присутствовал Зеленский. 5 июня Путин заявил, что нельзя праздновать 80-ю годовщину десантной операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто восхваляет нацистов.

В России в 2025 году будет праздноваться 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В программе празднований в 2025 году — более 170 событий только на федеральном уровне, сообщила 19 ноября министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, предстоящие торжества станут самыми масштабными за все прошедшие десятилетия.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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