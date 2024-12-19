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В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Правоохранительные органы Абхазии проводят оперативно-разыскные действия, направленные на поиск и задержание стрелявшего в парламенте республики. Об этом 19 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД республики.

«МВД Абхазии проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе у парламента Адгура Харазия. Объявлен план-перехват», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что были усилены посты ГАИ по трассе Псоу – Ингур, а также контролируются зоны госграниц. В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники УВД по Сухуму, ОВД Гулрыпшского района, а также центрального аппарата ведомства.

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О стрельбе в парламенте Абхазии стало известно ранее в этот день. Тогда государственное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на минздрав республики сообщало, что депутат парламента республики Вахтанг Голандзия скончался от полученных ран. Также был ранен в руку депутат Кан Кварчия. Его госпитализировали.

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