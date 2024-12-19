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Замгенпрокурора Абхазии сообщил о стрельбе в парламенте

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В парламенте Абхазии произошла стрельба. Об этом в четверг, 19 декабря, «Известиям» сообщил заместитель генпрокурора республики Руслан Тыркба.

«Была стрельба в парламенте. На место выехала следственно-оперативная группа», — сказал Тыркба.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Государственное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на минздрав республики сообщает, что депутат парламента Абхазии Вахтанг Голандзия скончался от полученных ран.

Уточняется, что также депутат Кан Кварчия был ранен в руку. Его госпитализировали.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что депутат парламента Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе в парламенте, скрылся с места происшествия.

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В начале ноябре в республике прошли протесты. Толпа собралась у здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуми. Уточнялось, что причиной стычек могла стать информация о задержаниях нескольких оппозиционеров.

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