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Путин заявил о важности привлечения кадров для работы в сельском хозяйстве

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Работа на селе становится всë интереснее, и данная индустрия требует высококвалифицированного персонала, в связи с чем внимание к работе в сельском хозяйстве нужно повышать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время «Итогов года».

«Нужно, чтобы мы говорили бы об этом не только на мероприятиях подобного рода раз в год, а чтобы об этом говорили постоянно и создавали условия для молодых людей, которые бы приходили и с интересом работали в этом секторе экономики. Государство со своей стороны всё будет делать для того, чтобы и абитуриентов привлекать, нужных для этой отрасли», — указал российский лидер.

Он отметил, что производители сельхозпродукции должны создавать условия, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку персонала для работы на селе. И в ходе обучения уже подбирать для себя кадры, обеспечивать их трудоустройство на предприятиях и производственную практику.

Глава государства заявил, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики России. Оно развивается хорошими темпами — 3% в год, и это не может не радовать.

Ставки на поставки: Россия хочет войти в десятку крупнейших экспортеров АПК
Для этого нужно повысить продажи с добавленной стоимостью и поддержать бизнес

Ранее, 10 декабря, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Минсельхоз России рассчитывает за 12 лет обеспечить технологическое лидерство страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Она напомнила, что в вопросе обеспечения суверенитета страна опирается на свою доктрину продовольственной безопасности.

До этого, 5 декабря, Путин сообщил, что РФ находится на первом месте в мире по поставкам пшеницы. Кроме того, АПК страны значительно усилился со времен позднего СССР: например, в 1988 году Советский Союз закупил для себя более 35 млн т зерна, а Россия в 2023 году экспортировала 66 млн т такой продукции.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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