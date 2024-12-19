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Путин выразил надежду на принятие ЦБ РФ взвешенного решения по ключевой ставке

Путин: надеюсь, что решение ЦБ по ключевой ставке будет взвешенным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» выразил надежду на принятие Центральным банком (ЦБ) России взвешенного решения по ключевой ставке на заключительном заседании регулятора 20 декабря.

Глава государства отметил, отвечая на вопрос жителя Псковской области Валерия Семенова, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не сообщала ему о том, какой будет ключевая ставка ЦБ по итогам предстоящего заседания.

Путин подчеркнул, что окончательное решение принимается в ходе дискуссии в совете директоров ЦБ.

«Надеюсь, что оно (решение. — Ред.) будет взвешенным, будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Кроме того, президента спросили об имеющихся у него вкладах в российских банках. Такой вопрос задала Татьяна Прохорова из Чувашии.

Путин сообщил, что изначально у него был вклад в Сбербанке, но затем глава государства перевел средства, а также зарплату на счет в первый попавший под западные санкции Акционерный Банк «РОССИЯ».

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28 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что вопрос о повышении ключевой ставки регулятор рассмотрит на заседании 20 декабря. Тогда же заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что аналитики банка прогнозируют повышение ключевой ставки до 23%.

Совет директоров Центробанка 25 октября поднял ключевую ставку до 21%. Затем Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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