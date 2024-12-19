Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальный фонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь в конце 2024 года
Политика
В Совфеде объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа
Пресс-релизы
Электроника «Триколор» полетела в космос
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательных БПЛА в Харьковской области
Мир
СМИ сообщили о планах ЕС принять новые антироссийские санкции 24 февраля
Политика
Во Франции назвали СВО вынужденной мерой РФ из-за политики Запада
Армия
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ
Армия
Российские силы освободили Сторожевое в ДНР
Армия
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и Abrams
Мир
Макрон утвердил новое правительство Франции
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в начале недели в Москве
Экономика
Путин указал на рекордные темпы строительства жилья в РФ из-за льготной ипотеки
Общество
Дело возбуждено по факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане и гололедице
Политика
В Госдуме назвали ограниченными ресурсы Молдавии для военной операции в Приднестровье
Спорт
Бывший футболист «Спартака» возглавил итальянскую «Монцу»
Мир
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ и Белоруссии
Армия
Пушилин заявил о взятии микрорайона Часова Яра под контроль ВС России

ERR узнал о планах запретить эстонцам участие в мероприятиях России

ERR: эстонцам решили запретить участие в мероприятиях в России и Белоруссии
0
Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство Эстонии поддержало предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкны о введении запрета для жителей страны на участие в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом 19 декабря сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

«Нарушителям запрета будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет», — пишет портал.

По его данным, власти планируют запретить помощь и поддержку таким мероприятиям. Инициатива направлена на защиту эстонского народа от якобы «враждебного влияния».

День без выборов: Эстония хочет лишить права голоса 70 тыс. россиян и 1 тыс. белорусов
Как Таллин дискриминирует жителей республики и стоит ли ждать реакции со стороны Совета Европы

Ранее, весной 2013 года, в Эстонии запретили мероприятия на 9 Мая с использованием георгиевских лент. В список так называемой враждебной символики помимо георгиевских лент входят флаги России и СССР, советская военная форма. При этом проведение запрещенных мероприятий будет наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024