ERR узнал о планах запретить эстонцам участие в мероприятиях России
Правительство Эстонии поддержало предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкны о введении запрета для жителей страны на участие в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом 19 декабря сообщил портал национального телерадиовещания ERR.
«Нарушителям запрета будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет», — пишет портал.
По его данным, власти планируют запретить помощь и поддержку таким мероприятиям. Инициатива направлена на защиту эстонского народа от якобы «враждебного влияния».
Ранее, весной 2013 года, в Эстонии запретили мероприятия на 9 Мая с использованием георгиевских лент. В список так называемой враждебной символики помимо георгиевских лент входят флаги России и СССР, советская военная форма. При этом проведение запрещенных мероприятий будет наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до года.