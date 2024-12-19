Путин назвал чувство ответственности главным ориентиром в воспитании детей

Чувство ответственности за будущее и родину — главный ориентир в воспитании детей. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе «Итогов года» на вопрос блогера Влада А4 о том, какие ценности необходимо продвигать современным лидерам общественного мнения.

Глава государства также отметил, что считает советы по воспитанию бесполезными.

«Ответственность перед ребенком, перед его будущем и страной, где ваш ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю», — сказал Путин.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь официальный Кремля Дмитрий Песков, говоря о своем понимании патриотизма, отметил, что это чувство складывается из любви как к Родине, так и к своей семье, своему дому, работе, родным, уважения к старшим.

В октябре Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов». Он также подчеркнул, что такие базовые вещи родители должны объяснять и прививать своим детям в раннем возрасте.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».