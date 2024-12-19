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Диетолог назвала безопасный объем употребления майонеза в день

Диетолог Кованова: в день можно съедать не более столовой ложки майонеза
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Майонез относится к продуктам, потребление которых нужно ограничивать. Об этом диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала в четверг, 19 декабря. Также она разобрала состав этого соуса.

«Майонез содержит большое количество трансжиров, холестерина, жирорастворимые витамины и витамины В», — сказала эксперт в беседе с aif.ru.

По словам диетолога, майонез может быть полезен тем, кто не употребляет сыр, говядину или яйца, так как в нем содержатся витамины Е и К, а также омеги 3-6-9. Эти вещества положительно влияют на состояние гормонального статуса, кожи и сердца.

«В среднем здоровому человеку можно съесть 20–30 г майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам», — уточнила Кованова.

Кроме того, диетолог предложила заменить майонез в салатах на новогоднем столе йогуртом.

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Ранее в этот день врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова рассказала о способах сделать салаты более полезными, передает RT. Она отметила, что овощи в салатах являются источником витаминов и клетчатки. Специалист рекомендовала использовать в оливье нежирное мясо и больше овощей, а майонез заменить на йогурт.

17 декабря врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Life.Ru, что качественный майонез может принести пользу организму, в то время как продукт плохого качества способен навредить здоровью.

Медик отметила, что в некачественном майонезе часто содержатся трансжиры. Чтобы избежать воспаления в организме и развития атеросклероза, необходимо компенсировать их потребление достаточным количеством омега-3 жирных кислот, сообщает 360.ru.

В свою очередь нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина заявила, что новогодние салаты станут в разы полезнее, если отказаться от колбасы и майонеза, передает НСН.

Врач-эндокринолог, диетолог Наталия Шведова уточнила, что без майонеза салат можно держать до 24 часов, а с майонезом — не более 12 часов, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 24 ноября, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко рассказала «Известиям» о том, как сделать новогодние блюда полезнее. По словам эксперта, классические рецепты праздничных блюд лучше готовить без добавления майонеза. Также она посоветовала выбирать нежирное мясо, не переедать и ограничить потребление алкоголя или же отдать предпочтение сухим винам.

В свою очередь заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил, что жирные мясные продукты, жирное молоко, продукты с большим количеством сахара сильно повышают холестерин, передает ИА Регнум.

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