Додон заявил о предреволюционной ситуации в Молдавии

Молдавия находится в предреволюционной ситуации. Об этом 19 декабря заявил бывший президент страны Игорь Додон.

«Молдова находится в предреволюционной ситуации. Очевидно, что эта власть не в состоянии справиться ни с чем, а люди больше не хотят эту власть», — написал он в Telegram-канале.

Бывший президент добавил, что протесты в стране будут только нарастать, поэтому он призывает выходить на протесты без лозунгов и флагов, чтобы нынешняя власть поняла свою некомпетентность. Игорь Додон предполагает, что в ближайшее время на протесты выйдет вся страна.

Ранее, 31 октября, молдавская оппозиция устроила у здания Конституционного суда акцию протеста против признания результатов референдума о вступлении в Евросоюз. В число протестующих вошли представители оппозиционного блока «Победа» и Партии коммунистов.

20 октября в Молдавии прошли референдум по евроинтеграции страны и выборы президента среди 11 кандидатов. За изменение Конституции ради вступления в ЕС проголосовали лишь девять из 36 районов Молдавии, а в Гагаузии более 90% проголосовавших высказались против евроинтеграции. Центральная избирательная комиссия Молдавии 25 октября признала референдум состоявшимся, утвердила его окончательные итоги и направила их на утверждение в Конституционный суд страны.