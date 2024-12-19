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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого вечером 19 декабря ледяного дождя и мокрого снега. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«В период с 21:00 мск 19 декабря до 18:00 мск 20 декабря местами в Москве ожидаются ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья», — отметили в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице прогнозируют потепление до –3 градусов. Примерно такую же температуру воздуха ожидают специалисты и в ночь на пятницу, 20 декабря. Однако к утру прогнозируется потепление до +2 градусов.

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Ранее, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве на протяжении этой недели будет резко и часто меняться. Он отметил, что 20 декабря жителей столицы ожидает оттепель до +3 градусов, аналогичная погода сохранится и в субботу. Однако в воскресенье днем температура упадет до –6. Несмотря на такие перемены погоды, снежный покров в Москве сохранится.

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