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Никольские морозы: москвичей ждет резкий перепад температур

Холода могут смениться снегопадом уже к концу дня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Утром в четверг, 19 декабря, жители Москвы и Подмосковья столкнулись с сильными морозами. Температура воздуха местами опустилась примерно до –20 градусов. В течение дня воздух будет прогреваться, из-за чего перепад температур за сутки составит порядка 20 градусов. Подробнее о погоде в столице в ближайшие дни — в материале «Известий».

Погода в Москве: чего ожидать 19–22 декабря

Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают День памяти Николая Чудотворца, который в народе получил название Николы Зимнего. Еще в древности наши предки наблюдали за погодой и заметили, что именно в этот день приходят сильные морозы, которые и получили название никольских. И действительно, в четверг в европейскую часть России пришли ощутимые холода.

Утро 19 декабря в Москве и Подмосковье стало по-настоящему холодным, из-за чего жителям столицы пришлось серьезно утепляться. Нормой для этого времени, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, являются ночные значения в –8,6 градуса. Однако в разных областях Подмосковья температура воздуха опустилась до –19 и –20 градусов. Самой же холодной точкой в Подмосковье стал Новый Иерусалим, там столбики термометров показали –21,7 градуса. В Москве, на ВДНХ, было зафиксировано –16,6 градуса. По данным сайта Гидрометцентра России, морозы на большей территории Центрального федерального округа долго не продержатся, исключением станет Костромская область. При этом специалисты отмечают, что повышение температурных значений наступит резко.

Снегопад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В течение сегодняшнего дня метеоусловия будут определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта. Поэтому если в первой части дня переменная облачность без осадков, то после полудня небо начнут закрывать многослойные облака. К вечеру пойдут снегопады, закружат метели, а ближе к полуночи по западу не исключен локальный ледяной дождь», — рассказал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Изменение погоды к концу недели, согласно Гидрометцентру, принесет активный циклон.

Снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так, сегодня, во второй половине дня в Москве можно ожидать снег, гололедицу и постепенное потепление. По данным «Яндекс Погоды», уже ночью столбики термометров могут вернуться к отметке 0 градусов. Завтра, 20 декабря, воздух может прогреться уже до +3 градусов. Однако завтра вместе с потеплением стоит ожидать ледяного дождя, сообщает Гидрометцентр.

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По данным «Яндекс Погоды», до конца недели ожидать сильных перепадов температур в столице больше не стоит:

— 20 декабря. Температура воздуха прогреется до +3 градусов, могут пойти дождь и мокрый снег;

— 21 декабря. Столбики термометров будут показывать от –2 до +2 градусов. Ожидается пасмурная погода;

— 22 декабря. В воскресенье будет чуть прохладнее, около –2 градусов. Основная часть дня будет пасмурной, а к вечеру может пойти небольшой снег.

На предстоящей неделе, по сообщению Гидрометцентра, западные циклоны опять принесут в столичный регион температурные значения выше нормы, также ожидаются обильные осадки.

Зимнее солнцестояние – 2024

Никольские морозы пришли в столицу непосредственно перед важным астрономическим событием — зимним солнцестоянием, которое произойдет 21 декабря в 12:20 мск. В это время года наступает самая длинная ночь, а день оказывается самым коротким.

Таким образом, в Северном полушарии наступит астрономическая зима, а в полдень с Земли можно будет наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом.

Рябина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве 21 декабря рассвет ожидается в 08:59 мск, а закат — уже в 15:58 мск. Продолжительность светового дня составит всего лишь шесть часов и 59 минут. В день летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня, солнце остается на небе на 17 часов и 33 минуты, а ночь длится всего шесть часов и 27 минут.

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