Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде до конца недели

Погода в Москве на протяжении этой недели будет резко и часто меняться. Об этом 19 декабря «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение этой недели скорость повышенная. Для этого есть целый ряд условий… Ситуация меняется очень быстро, ее можно сравнить с ускоренным кино, когда кадры бегут гораздо быстрее, чем обычно», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в пятницу, 20 декабря, жителей столицы ожидает оттепель до +3 градусов, аналогичная погода сохранится и в субботу. Однако в воскресенье днем температура упадет до –6. Несмотря на такие перемены погоды, снежный покров в Москве сохранится.

«Конечно же, снег, который выпал, он останется, ничего плохого с ним не будет — его много, он не просто высокий, в Москве он уже до 20 см, а в Тушино — даже 28–29 см», — отметил метеоролог.

Ранее, 18 декабря, Вильфанд сообщил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Он добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.