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Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в ряде регионов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Об этом 18 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6–12 градусов ниже нормы и морозы до –25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8–12 градусов ниже нормы и морозы до –30», — приводит «Интерфакс» слова Вильфанда.

Он уточнил, что в Мурманской области ожидается похолодание до –28 градусов, в Республике Коми также до –28 градусов, а в Ленинградской области температура может упасть до –22.

Вильфанд добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.

Кроме того, прогнозируется похолодание на Урале, а также в Владимирской, Ивановской и Рязанской областях.

Он также сообщил о том, что, несмотря на падение температур по всей стране, в Красноярском крае и в западной части Якутии будет держаться уровень на 8–12 градусов выше, чем норма.

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Ранее, 16 декабря, сообщалось о том, что в Мурманской области на этой неделе ожидается мороз до –38 градусов. Понижение температуры также будет наблюдаться в Ленинградской области: ночью прогнозируется от –11 до –16 градусов.

До этого, 3 декабря, Вильфанд сообщил, что зима на территории РФ обещает быть переменчивой и неоднородной. Синоптик отметил, что в Сибири, особенно в северной части, температура зимой будет на 5–10 градусов выше нормы.

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