Рыбий класс: дефицита икры не будет

Красной икры хватит на всех, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. «На Дальнем Востоке рыбаки добыли 235 465,5 т лососевых. Этого достаточно для обеспечения внутреннего рынка», — заявили «Известиям» представители ведомства. Ранее глава Рыбного союза Александр Панин говорил, что цены на икру снизятся на 10% уже в январе. Какие факторы повлияют на рынок икры в 2025 году и снизятся ли цены, выясняли «Известия».

Всем достанется

По словам Александра Панина, из-за высокой стоимости икры спрос на этот продукт упал в ноябре. Дефицита красной икры, которого опасались из-за низкого уровня улова в 2024 году, не будет, утверждают эксперты.

В Росрыболовстве подчеркнули, что в 2024 году вылов водных биоресурсов будет на уровне средних значений за пять лет и составит порядка 5 млн т. «Так, установлен рекорд по добыче сардины иваси, вылов превысил 570,2 тыс. т — лучший показатель за весь постсоветский период. В Дальневосточном бассейне также добыто 1889,6 тыс. т минтая, на 28,52 тыс. т больше, чем в прошлом году. Благодаря обновлению промыслового флота выросла эффективность промысла, на треть увеличился вылов рыбы в Азовском море», — рассказали изданию в пресс-службе Росрыболовства.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Известия» направили запросы о состоянии рынка красной икры также в другие ведомства. В пресс-службе Россельхознадзора по вопросам ценового контроля рекомендовали обратиться в Минсельхоз.

На волне хайпа

Ближе к Новому году увеличение цен наблюдается всегда, но сейчас рынок перегрет из-за сообщений о том, что путина была плохая. По официальным данным, в прошлом году объем вылова составил около 600 тыс. т рыбы, а в этом году — почти в три раза меньше, менее 240 тысяч тонн. В 2023 году было произведено около 25 тыс. т икры, при этом 9–10 тыс. т ушли на экспорт, а остальное — на потребление внутри России. И этого было достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос и сделать значительные переходящие запасы на этот год, считает кандидат экономических наук, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии Анатолий Тихонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам эксперта, в 2024 году цены достигли рекорда — свыше 13 тыс. рублей за 1 кг икры — из-за хайпа вокруг темы.

— Конечно, потребителей это испугало, они не готовы покупать икру за такие деньги. Кто-то перешел на имитацию или продукты более низкого качества. Значительно снизился спрос, а товар нужно реализовывать. Поэтому цены на икру в ноябре начали снижаться, примерно на 10%. А после праздников, когда ажиотаж совсем спадет, цены может снизиться еще на 7–10%, — прогнозирует он.

Чего ждать в 2025 году

Цены на красную икру в 2025 году будут известны по итогам следующей путины. В то же время опрошенные эксперты уверены, что правительство не допустит перекоса в сбыте в сторону экспорта.

— Стоимость банки икры также будет зависеть от мирового рынка, от темпов роста издержек российских рыболовов. Но дефицита икры мы наблюдать не будем, — утверждает Анатолий Тихонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение объемов вылова в 2024 году — процесс естественный, заявила в интервью изданию управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Это связано с четными и нечетными годами в жизненном цикле лососевых рыб, а прошлый год оказался рекордным по улову. Икра, изготовленная в соответствии со всеми стандартами качества, хранится два года — вполне хватит, чтобы пережить малорыбный год. Но и в этом случае имеющихся объемов достаточно для насыщения внутреннего рынка, — говорит она.

Особенности серого рынка

С контрафактом красной икры борются Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В официальные магазины и крупные сети такая продукция не поступает. Россельхознадзор и Роспотребнадзор на запросы «Известий» не ответили.

Также с каждым годом появляются ужесточения требования законодательства, напоминает Тихонов. «Если раньше можно было провезти «серую» красную икру общественным транспортом (самолетом, поездом), то сейчас с этим сложности — контроль усилен», — говорит он. Эксперт также отметил негативное влияние браконьерства, которое уничтожает биомассу, необходимую для воспроизводства рыб.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Тем не менее искоренить контрафакт невозможно из-за особенностей сбыта, утверждает Екатерина Косарева.

— В частности, «серую» красную икру продают через сообщества в соцсетях, через группы в мессенджерах территориальных объединений (домовые чаты, чаты СНТ и т.д.). Есть такую продукцию небезопасно: потребитель не знает, где и с соблюдением каких санитарно-гигиенических требований (чаще — никаких) эта продукция была изготовлена, — комментирует аналитик.

По утверждению Союза осетроводов, доля нелегальной китайской икры на отечественном рынке приближалась к 40% еще несколько лет назад. Проблема «серого» сбыта красной икры решался на самом высоком уровне. Со старта обязательной маркировки за восемь месяцев импорт осетровой икры составляет всего 2%, по данным оператора государственной системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ).

— До начала маркировки на рынке насчитывался 861 участник. За восемь месяцев из тени вышло 78 производств, которые раньше никак не отчитывались перед государством. Всего на данный момент в системе маркировки зарегистрировано более 36 тыс. участников. За последние три месяца благодаря системе маркировки удалось выявить 116 т икры из неизвестного сырья, что может говорить о фальсификации продукции, — сообщили «Известиям» в ЦРПТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В организации напомнили, что маркировка на рынке икры является обязательным требованием: «Отсутствие кода на банке свидетельствует о нелегальности продукта. Такая икра может быть опасной и нести вред здоровью потребителя», — добавили в пресс-службе предприятия.