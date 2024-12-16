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Современное искусственное: в России вырос спрос на имитированную икру

Производители и эксперты объясняют это сокращением добычи натурального продукта и ростом качества альтернативного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год вырос на 19%, рассказали «Известиям» аналитики «Контур.Маркета», которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с прошлым годом. Причины — сильное (до 9,5 тыс. рублей за кг) подорожание натуральной, а также снижение ее добычи в этом году. Резкий скачок интереса к альтернативному продукту подтверждают в Рыбном союзе и Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка — там среди причин назвали рост качества имитированной икры.

Почему россияне покупают искусственную икру

Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). За год спрос на нее вырос на 19%, рассказали «Известиям» аналитики «Контур.Маркета», которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в разных торговых точках по всей стране в период с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года.

— На рост спроса на имитированную икру прежде всего повлияло значительное повышение цен на натуральный продукт. Многие россияне стремятся сократить затраты и переходят на более бюджетный аналог, — пояснила «Известиям» аналитик компании Дарья Жигалина.

икра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным экспертов организации, по сравнению с прошлым годом средняя цена за 1 кг имитированной икры выросла всего на 4% — с 960 до 1 тыс. рублей за 1 кг. При этом на маркетплейсах стоимость килограмма натуральной икры в зависимости от видов лососевых рыб и упаковки может достигать от 9 до 12 тыс. рублей.

Тенденцию роста спроса на имитированную икру подтвердили в Рыбном союзе, участниками которого являются такие крупнейшие компании, как «Меридиан», «Русское море», «Балтийский берег» и другие.

— Мы отмечаем тренд на увеличение потребления имитированной икры и по сравнению с прошлым годом видим падение потребления натуральной лосевой икры. На это повлияло два основных фактора. Во-первых, натуральная икра в этом году сильно подорожала. Причинами этого стали в том числе неудачный год по добыче лососевых на Дальнем Востоке, а также «обеление» рынка, которое началось в результате введения маркировки, — пояснил «Известиям» председатель союза Александр Панин.

Справка «Известий»

В этом году в России производство красной икры сократилось втрое, писали «Известия». По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период 2023-го — 29 тыс. т. Также сократился и выпуск структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. Ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2023-го.

По словам эксперта, во-вторых, производители искусственного продукта существенно повысили его качество. Технологии производства имитированной икры совершенствуются: она становится вкусным продуктом, доступным для населения, отметил Александр Панин. При этом важно, что в отличие от натуральной эта икра антиаллергенная. Совокупность факторов сыграла в пользу повышения спроса на такой товар, добавил представитель бизнеса.

икра
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Рост популярности имитированной икры признал и вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

— Действительно, каждый год выпуск такой икры увеличивается. Причины разные: во-первых, имитированная икра красиво выглядит — крупная, с четким рельефом. Во-вторых, она очень доступная для населения. Кто-то берет ее не заметив и не прочитав, что это имитация, кто-то хочет попробовать, кто-то ностальгирует по временам, когда он мог себе ее позволить, — пояснил он «Известиям».

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При этом эксперт отметил, что в последнее время в России в целом вырос спрос на икру лососевых. Это произошло в том числе благодаря высокому уровню добычи в 2023-м.

— Все это сделало ее доступной. Но если тогда икра была по 4 тыс. за кг, то в этом ее цена достигает уже 10 тыс. рублей и более. Поэтому, конечно, в этом году в первую очередь в пользу искусственной играет разница в цене, — отметил представитель бизнеса.

«Известия» направили запросы в АКОРТ и крупнейшие торговые сети с просьбой прокомментировать рост спроса на этот товар, а также в Росрыболовство.

Стоимость красной икры на рынке

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), впрочем, заявили «Известиям», что не наблюдают тенденции роста спроса на имитированную красную икру, и провели свое исследование, которое показало иные результаты.

икра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Компания NTech по нашей просьбе подсчитала продажи натуральной и имитированной икры в январе – октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первой — выросли на 46,9%, второй — всего на 9,2%, — рассказал «Известиям» президент ассоциации Герман Зверев.

По его словам, натуральная и имитированная икра не являются альтернативой друг другу, а потребители не выбирают ту или иную икру исходя из цены.

— Имитированная приобретается как ингредиент для приготовления соусов, как добавка к снекам. Натуральная — это праздничное угощение, показатель гостеприимства и статуса дома для гостей. Искусственная может приблизиться по вкусовым качествам к натуральной, но никогда не передаст именно это ощущение достатка. Поэтому сложно представить, что из-за высокой цены люди стали выбирать имитированную продукцию, — заявил представитель рыбной отрасли.

При этом он признал, что цены на натуральную лососевую икру действительно выросли.

— Икра долгое время была недооценена. Низкие цены исказили представления людей о ценности этой продукции. Долгое время на рынке присутствовало порядка 10–15% браконьерской икры, плюс еще 10–15% продукции от компаний-однодневок, которые использовали разные схемы по уходу от налогов. Плюс некачественная икра, — отметил Герман Зверев.

деньги
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

В итоге порядка 30% незаконной и некачественной икры давило на рынок в целом и снижало стоимость. Сейчас цена на икру стабилизировалась на справедливом уровне. В ВАРПЭ не ожидают дальнейшего роста цен, подчеркнул представитель бизнеса.

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Иного мнения о будущем имитированной икры придерживается омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

— В ресторанном бизнесе много такой икры используется для оформления блюд, для придания им статичности и красоты. Но, конечно, растет и потребление имитированной икры населением. Это обусловлено ростом цен на натуральную, которую не все могут себе позволить. Их желание понятно, ведь хочется что-то подобное, — пояснил эксперт.

По его словам, уже есть исследования, показывающие, что не все люди могут до конца отличить вкус натуральной и имитированной икры, к тому же производители вкладываются в развитие технологий по производству ненатурального продукта, поэтому у этой икры есть будущее, считает ресторатор.

икра
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов согласен с тем, что отличить имитированную икру от натуральной с первого взгляда непросто. Однако есть признаки, на которые должны ориентироваться россияне, которые хотят купить натуральный продукт.

Во-первых, по словам эксперта, на упаковке или этикетке обязательно должны быть указаны слово «икра» и вид рыбы, от которой она получена, — например, «лососевая» или «осетровая», а также срок годности, условия хранения, дата производства, номер завода, номер смены, индекс рыбной промышленности (буква «Р»). Во-вторых, там должны быть прописаны состав, масса нетто, пищевая ценность, наименование и местонахождение изготовителя, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

— Ну а если вы уже купили икру и хотите ее проверить, то самый простой способ — это погружение икры в кипяток, после которого у натурального товара образуются белесые хлопья свернувшегося белка. При погружении имитации или подделки белкового помутнения не происходит, зато вода приобретает цвет, в который были окрашены зерна, которые могут и вовсе раствориться, — пояснил Олег Павлов.

При этом общественник признал, что есть категория населения, которая вполне сознательно покупает имитированный товар.

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